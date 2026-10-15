RBC stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14500 Pence belassen. Mit Überraschungen des britischen Pharmakonzerns sei nicht zu rechnen, schrieb Trung Huynh in einem Ausblick am Donnerstag. Das Geschäft mit Onkologie-Medikamenten dürfte sich gut entwickelt haben. Das Management dürfte die Jahresprognosen bestätigen./rob/bek/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 21:17 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 148,4EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Trung Huynh

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 145

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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