RBC stuft Zurich Insurance Group auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich vor Geschäftszahlen Mitte November auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Franken belassen. Seine aktualisierten Schätzungen berücksichtigten nun einen Teilbeitrag des übernommenen Versicherers Beazley, schrieb Ben Cohen in einer Studie am Donnerstag. Hinzu kämen geänderte Annahmen für Wechselkurse und die Erträge aus dem Investmentgeschäft. Wesentlicher Einflussfaktor sei die Stärke des US-Dollars zum Franken seit Jahresbeginn./rob/bek/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 650,6EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ben Cohen
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Cohen
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte