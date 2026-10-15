RBC stuft Zurich Insurance Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich vor Geschäftszahlen Mitte November auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Franken belassen. Seine aktualisierten Schätzungen berücksichtigten nun einen Teilbeitrag des übernommenen Versicherers Beazley, schrieb Ben Cohen in einer Studie am Donnerstag. Hinzu kämen geänderte Annahmen für Wechselkurse und die Erträge aus dem Investmentgeschäft. Wesentlicher Einflussfaktor sei die Stärke des US-Dollars zum Franken seit Jahresbeginn./rob/bek/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:27 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 650,6EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Cohen

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 650

Kursziel alt: 650

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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