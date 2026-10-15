JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Produktionsbericht zum dritten QUartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7950 Pence belassen. Die Auslieferungen von Eisenerz lägen um drei Prozent unter seiner Annahme, schrieb Dominic O'Kane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Wegen des Abbaus von Lagerbeständen habe die Produktion des Großbergwerks Pilbara seine Schätzung um sechs Prozent verfehlt./rob/bek/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 78,91EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 79,5
Kursziel alt: 79,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 79,5
Kursziel alt: 79,5
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