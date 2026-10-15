JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Auch mit Blick auf die Zahlen zum dritten Quartal dürften die Anleger besorgt sein über die steigenden Zinsen, die politische Lage in Frankreich sowie den steigenden Ölpreis und dessen Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen der europäischen Flughafenbetreiber, schrieb Elodie Rall in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Dies bedeute, dass selbst bei Ergebnissen, die den Erwartungen entsprechen, die Aussichten zu ungewiss seien, als dass sich die Sektorwerte zum jetzigen Zeitpunkt erholen könnten./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 107,5EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 142
Kursziel alt: 142
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 142
Kursziel alt: 142
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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