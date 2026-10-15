JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Neutral" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Auch mit Blick auf die Zahlen zum dritten Quartal dürften die Anleger besorgt sein über die steigenden Zinsen, die politische Lage in Frankreich sowie den steigenden Ölpreis und dessen Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen der europäischen Flughafenbetreiber, schrieb Elodie Rall in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Dies bedeute, dass selbst bei Ergebnissen, die den Erwartungen entsprechen, die Aussichten zu ungewiss seien, als dass sich die Sektorwerte zum jetzigen Zeitpunkt erholen könnten./edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:44 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 107,5EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 142

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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