UBS stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto von 7400 auf 7300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Produktionsdaten für das dritte Quartal seien insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei der Bergbaukonzern auf gutem Weg, die bestätigten Jahresziele zu erreichen./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 78,97EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Myles Allsop
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 74
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Myles Allsop
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
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