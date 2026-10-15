JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Borja Olcese behielt zudem die Einordnung "Negative Catalyst Watch" für die Aktie der Supermarktkette mit Blick auf die anstehenden Zahlen für das dritte Quartal bei. Die Messlatte für das dritte Jahresviertel liege inzwischen zwar niedriger, aber die Erwartungen an das vierte Quartal stellten das Unternehmen noch immer vor Herausforderungen in Bezug auf die Konsensschätzungen und die eigene Prognose, schrieb der Experte in einem Ausblick am Donnerstag./rob/ajx/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 07:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 07:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 32,42EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 22,63

Kursziel alt: 22,63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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