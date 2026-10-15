UBS stuft GSK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK vor den am 28. Oktober erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1940 Pence belassen. Analyst Matthew Weston rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einem gemischten Quartal des Pharmakonzerns. Mit Blick auf den Umsatz und das Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft liege er jeweils 2 Prozent unter dem Konsens./ck/rob/menVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 21,74EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,4

Kursziel alt: 19,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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