UBS stuft GSK auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK vor den am 28. Oktober erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1940 Pence belassen. Analyst Matthew Weston rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einem gemischten Quartal des Pharmakonzerns. Mit Blick auf den Umsatz und das Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft liege er jeweils 2 Prozent unter dem Konsens./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 21,74EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,4
Kursziel alt: 19,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,4
Kursziel alt: 19,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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