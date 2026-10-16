Sierra Madre: 720 Tonnen Tagesdurchsatz – nächste Ausbaustufe im Blick

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. SRC swiss resource capital AG, ist Herausgeberin und unterhält mit Sierra Madre Gold and Silver Ltd. einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Erstveröffentlichung: 16.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich.

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Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (WKN: A3CM97) erweitert den Silber-Gold-Komplex La Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de México. Die Aufbereitungsanlage von La Guitarra verarbeitet inzwischen bis zu 720 Tonnen Erz pro Tag. Ob daraus dauerhaft höhere Metallproduktion entsteht, hängt von Erzversorgung, Gehalten und Ausbringung ab. Im Mittelpunkt stehen die für November 2026 geplante Inbetriebnahme einer weiteren Kugelmühle und der nächste Ausbauschritt.

Laut Unternehmensmeldung vom 28. September 2026 erreicht die Aufbereitungsanlage nach Anpassungen an Brech- und Mahlkreisläufen einen stabilen Durchsatz von bis zu 720 Tonnen Erz pro Tag. Gegenüber der bisherigen Nennkapazität von 500 Tonnen ist das laut Sierra Madre ein Plus von mehr als 40 Prozent; rechnerisch sind es 44 Prozent. Als nächste Ausbaustufe strebt Sierra Madre 1.200 bis 1.500 Tonnen pro Tag an. Am oberen Ende entspräche das der dreifachen ursprünglichen Kapazität.

La Guitarra: Mahlkapazität für Phase 2 früher als geplant

La Guitarra nahm im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder auf. Seither arbeitet Sierra Madre daran, die vorhandene Infrastruktur besser auszulasten und zusätzliche Abbaubereiche zu erschließen.

Im September 2025 hatte Sierra Madre für Phase 1 eine Kapazität von 750 bis 800 Tonnen pro Tag bis zum zweiten Quartal 2026 angekündigt, im August 2026 nannte das Unternehmen als Ziel das Ende des dritten Quartals. Mit bis zu 720 Tonnen pro Tag liegt La Guitarra noch unter dem Phase1-Ziel von 750 bis 800 Tonnen. Die Richtung stimmt: Im August meldete Sierra Madre bis zu 672 Tonnen, im September bis zu 720 Tonnen pro Tag.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Zentraler Baustein ist die neue Kugelmühle mit 11 × 12 Fuß. Fundament und Aufstellung sind laut Unternehmen abgeschlossen, für das Fundament wurden rund 400 Kubikmeter Beton und 16 Tonnen Bewehrungsstahl verbaut. Derzeit werden Antriebsmotor, Zyklone und Messtechnik installiert. Die neue Kugelmühle soll im November 2026 in Betrieb gehen.

Zusammen mit den vorhandenen Mühlen soll sie die Mahlkapazität für die zweite Ausbauphase mit 1.200 bis 1.500 Tonnen pro Tag schaffen. Diese Mahlkapazität steht laut Sierra Madre (WKN: A3CM97) mehr als acht Monate früher bereit als geplant. Ursprünglich war Phase 2 für das dritte Quartal 2027 vorgesehen. Installierte Mahlkapazität ist allerdings nicht mit dauerhaft erreichter Produktion gleichzusetzen; laut Ausbauplan von 2025 gehört zu Phase 2 auch ein zweiter Brechkreislauf, und die Anlage braucht ausreichend Erz.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Parallel treibt Sierra Madre die untertägige Erschließung der drei Minen Guitarra, Nazareno und Coloso voran. Seit Juni 2026 wurden laut Unternehmen rund 2,6 Kilometer Strecken unter Tage aufgefahren. In Nazareno und Coloso entstanden allein seit Juli mehr als 800 Meter Zugangs- und Produktionsstrecken. Die Arbeiten sollen sicherstellen, dass die größere Anlage mit ausreichend Erz versorgt werden kann.

Besonderes Potenzial sieht Sierra Madre in Nazareno. Die Mineralressourcenschätzung nach NI 43-101 mit Stichtag 24. Oktober 2023 weist dort rund 309.877 Tonnen gemessene Ressourcen mit durchschnittlich 215 g/t Silber und 0,55 g/t Gold aus. Hinzu kommen rund 753.784 Tonnen vermutete Ressourcen mit 229,2 g/t Silber und 0,29 g/t Gold. Da seit der Schätzung bereits abgebaut wurde, ist die heute verbleibende Ressource geringer.

Laut Management zeigt der Abgleich mit dem bisherigen Abbau in Nazareno höhere Goldgehalte als in der Ressourcenschätzung angenommen. Ob sich das auf größere Abbaubereiche übertragen lässt, müssen weitere Produktionsdaten zeigen.

In der Guitarra-Mine selbst wurden seit Juni mehr als 1,5 Kilometer Strecken aufgefahren. Der tiefer gelegene Zentralbereich liefert inzwischen einen erheblichen Teil des Erzes, zugleich hat die Erschließung der Lagerstätte Los Angeles begonnen. Aus San Raphael I und II soll bis Ende Oktober 2026 die erste Förderung aus höhergradigen Blöcken kommen.

Weitere Perspektiven bietet der östliche Teil des Konzessionsgebiets. Für die Lagerstätte Santa Ana weist die Schätzung von 2023 rund 761.292 Tonnen gemessene Ressourcen mit 159 g/t Silber und 0,19 g/t Gold sowie 544.892 Tonnen vermutete Ressourcen mit 178 g/t Silber und 0,13 g/t Gold aus. Ein erstes Minendesign liegt vor. Sierra Madre prüft, 2027 mit dem Bau eines Stollenzugangs zu beginnen.

Auch die Lagerung der Aufbereitungsrückstände wird auf höhere Kapazitäten vorbereitet. Die genehmigte Erweiterung der Trockenlagerstätte bietet in der ersten Bauphase Platz für 877.000 Tonnen, das genehmigte Areal fasst insgesamt mehr als fünf Millionen Tonnen.

Finanzzahlen, Stromversorgung und Del Toro als zweites Standbein

Anders als reine Explorationsgesellschaften erzielt Sierra Madre (WKN: A3CM97) bereits Umsätze. Im zweiten Quartal 2026 produzierte Sierra Madre 137.313 Unzen Silberäquivalent, nach 146.963 im Vorjahresquartal. Verkauft wurden 123.483 Unzen, nach 173.562 im Vorjahresquartal. Silberäquivalent fasst Silber und Gold zusammen, für die Produktion nutzt Sierra Madre ein Verhältnis von 77,27 zu 1, für den Verkauf im zweiten Quartal 60,22 zu 1.

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal auf 8,23 Mio. US-Dollar, nach 5,76 Mio. im Vorjahresquartal. Der Bruttogewinn lag bei 1,58 Mio. US-Dollar, eine Bruttomarge von rund 19 Prozent. Im ersten Quartal 2026 waren es noch 10,11 Mio. US-Dollar Umsatz und 3,61 Mio. US-Dollar Bruttogewinn; die Profitabilität hat sich gegenüber dem Vorquartal also abgeschwächt.

Die AISC stiegen im zweiten Quartal auf 54,73 US-Dollar je produzierter Unze Silberäquivalent, nach 32,54 US-Dollar im Vorjahr. All-in Sustaining Costs umfassen neben den Betriebskosten auch bestimmte Erhaltungsinvestitionen. Als Gründe nennt Sierra Madre die Erschließung von Coloso und Nazareno mit viel niedrighaltigem Material aus Erschließungsstrecken außerhalb der Ressource, höhere Lizenzgebühren und Abgaben, den stärkeren mexikanischen Peso, Inflation, höhere Löhne und wetterbedingte Stromausfälle. Eine bessere Auslastung könnte fixe Kosten auf größere Mengen verteilen, garantiert aber keine sinkenden Stückkosten; AISC sind eine Non-GAAP-Kennzahl.

Zum 30. Juni 2026 verfügte Sierra Madre laut Unternehmen über 25,0 Mio. US-Dollar Working Capital, also kurzfristiges Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten. Die Zahlungsmittel beliefen sich auf rund 22,2 Mio. US-Dollar. Diese Basis verschafft Spielraum für die laufenden Erweiterungen.

Am 10. September meldete Sierra Madre die Inbetriebnahme von zwei Dieselgeneratoren mit jeweils 1.500 Kilowatt. Sie sollen die Stromversorgung der Anlage bei Netzstörungen absichern. Stromausfälle kosteten La Guitarra von Januar bis August 2026 insgesamt 278 Betriebsstunden. Das entspricht mehr als elf Tagen; die Notstromversorgung soll solche Ausfälle künftig verringern.

Neben La Guitarra setzt Sierra Madre auf einen zweiten möglichen Produktionsstandort. Am 22. Juni 2026 schloss Sierra Madre die Übernahme der ehemaligen Silbermine Del Toro von First Majestic Silver ab. Del Toro liegt im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Der Kaufpreis beträgt bis zu 60 Mio. US-Dollar. Zum Abschluss flossen 20 Mio. US-Dollar in bar, dazu erhielt First Majestic 10,87 Mio. Sierra-Madre-Aktien. Weitere 10 Mio. US-Dollar sind binnen 18 Monaten fällig; je 10 Mio. US-Dollar hängen an einer Ressource von mindestens 100 Mio. Unzen Silberäquivalent und an einer Produktion von mindestens 4.000 Tonnen pro Tag. First Majestic hielt nach dem Abschluss rund 24,77 Prozent an Sierra Madre. Del Toro verfügt laut Unternehmen über bestehende Produktionsinfrastruktur.

Sierra Madre plant zunächst rund 30.000 Bohrmeter, die laut Quartalsbericht ab Mitte 2027 beginnen sollen. Die Ergebnisse sollen Grundlage für eine aktualisierte Ressourcenschätzung und die Bewertung einer möglichen Wiederinbetriebnahme sein.

Sierra Madre verfolgt damit zwei Schwerpunkte: La Guitarra soll durch den Ausbau bestehender Anlagen mehr verarbeiten, Del Toro könnte mittelfristig zum zweiten produzierenden Standort werden. Ein Wiederanlauf von Del Toro ist allerdings noch nicht gesichert.

Fazit: Sierra Madre wächst aus der bestehenden Produktion heraus

Sierra Madre (WKN: A3CM97) hat den Durchsatz in La Guitarra von 500 auf bis zu 720 Tonnen pro Tag gesteigert. Mit der neuen Kugelmühle rückt das nächste Ausbauziel näher, das Phase 1-Ziel von 750 bis 800 Tonnen ist aber noch nicht erreicht. Entscheidend wird, ob das Unternehmen den höheren Durchsatz dauerhaft hält und genügend Erz mit ausreichenden Gehalten bereitstellt.

Die Kombination aus laufender Produktion, vorhandener Infrastruktur und dem zusätzlichen Standort Del Toro bietet Wachstumspotenzial. Gelingt die Erweiterung von La Guitarra planmäßig, könnte Sierra Madre seine Produktionsbasis deutlich verbreitern.

Steigende Kosten, technische Umsetzung und Edelmetallpreise bleiben die wesentlichen Risiken. Zudem stützen sich die Produktions- und Ausbauentscheidungen bei La Guitarra laut Unternehmen nicht auf Reserven, eine PEA oder eine Machbarkeitsstudie; das erhöht Risiko und Unsicherheit.

In den kommenden Monaten stehen drei Entwicklungen im Mittelpunkt: die Inbetriebnahme der neuen Kugelmühle, das Erreichen des Phase-1-Ziels und die Fortschritte bei Del Toro.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Sierra Madre Ausbaupläne, 08.09.2025 · Sierra Madre Del Toro, 22.06.2026 · Sierra Madre Q2-Ergebnisse, 27.08.2026 · Sierra Madre Notstrom, 10.09.2026 · Sierra Madre La Guitarra 720 t/Tag, 28.09.2026

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Redaktionelle Quellenbasis und Informationsstand

Dieser Beitrag wurde von einem freien Journalisten auf Grundlage öffentlich zugänglicher Unternehmensinformationen erstellt. Wesentliche Primärquellen sind die Veröffentlichungen von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. vom 8. September 2025 (Ausbaupläne La Guitarra), 22. Juni 2026 (Abschluss der Del-Toro-Übernahme), 27. August 2026 (Finanzergebnisse zweites Quartal), 10. September 2026 (Notstromversorgung) und 28. September 2026 (Produktions- und Ausbaufortschritte bei La Guitarra) sowie die Mineralressourcenschätzung für La Guitarra gemäß NI 43-101 mit Stichtag 24. Oktober 2023. Qualified Person für die technischen Angaben der Meldung vom 28. September 2026 ist laut Unternehmen Gregory Smith, P.Geo., Director der Gesellschaft und damit nicht unabhängig. Daraus folgt keine Freigabe dieses Beitrags.

Intro Bild: Sierra Madre

Informationsstand: 15. Oktober 2026. Die Meldungen des Unternehmens wurden bis dahin auf neuere Veröffentlichungen geprüft.

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Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autor: freier Journalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Emittent: Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM; OTCQX: SMDRF; ISIN: CA8263XP1041; WKN: A3CM97). Der Beitrag ist entgeltliche Marketingkommunikation und keine unabhängige Finanzanalyse. Die rechtliche Einordnung nach Art. 20 MAR und den gegebenenfalls einschlägigen weiteren Vorschriften richtet sich nach dem tatsächlichen Inhalt und Verbreitungsweg.

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