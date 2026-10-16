Deutsche Bank rät nach CoreWeave-Absturz zum Kauf

Am Mittwoch brach die Aktie des KI-Cloudanbieters CoreWeave um 15,46 Prozent auf 65,78 US-Dollar ein. Auch am Donnerstag setzte sich der Ausverkauf fort und die Aktie verlor vorbörslich weitere fünf Prozent.

Die CoreWeave -Aktie befindet sich im freien Fall. Doch während Anleger angesichts hoher Schulden und wachsender Zweifel am KI-Boom die Flucht ergreifen, sieht die Deutsche Bank eine außergewöhnliche Kaufgelegenheit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Deutsche Bank sieht 128 Prozent Kurspotenzial

Analyst Brad Zelnick hält an seiner Kaufempfehlung für CoreWeave fest. Sein Kursziel liegt bei 150 US-Dollar. Gemessen an einem Kurs von 75,68 US-Dollar entspricht das einem möglichen Aufwärtspotenzial von 128 Prozent.

Zwar sei die Zukunft des Unternehmens eng mit dem Erfolg künstlicher Intelligenz und der Nachfrage nach entsprechender Rechenleistung verbunden. Deshalb müsse die Aktie auch auf Veränderungen der Marktstimmung reagieren. Allerdings sieht der Analyst kaum unternehmensspezifische Entwicklungen, die das Ausmaß des jüngsten Kurssturzes rechtfertigen.

Das fundamentale Marktumfeld für KI-Infrastruktur bezeichnet Zelnick weiterhin als ausgesprochen unterstützend. Daran änderten auch die zuletzt gesunkenen Preise für die Verarbeitung von KI-Tokens bei großen Sprachmodellen wenig.

Milliardenschulden belasten CoreWeave

Die Sorgen der Anleger sind dennoch nicht unbegründet. CoreWeave finanziert seinen massiven Ausbau von Rechenzentren und KI-Rechenleistung zu einem erheblichen Teil über Fremdkapital.

Erst im September kündigte das Unternehmen an, weitere drei Milliarden US-Dollar durch die Ausgabe von Wandelanleihen aufnehmen zu wollen.

Die überraschend hohen US-Inflationszahlen verschärften die Sorgen zusätzlich. Sie schürten Befürchtungen, dass die US-Notenbank die Zinsen erneut anheben könnte. Für hoch verschuldete Unternehmen wie CoreWeave würde das die Finanzierung weiterer Investitionen zusätzlich erschweren.

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Nvidia, Meta und OpenAI als entscheidender Vorteil

Einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil sieht die Deutsche Bank in den engen Geschäftsbeziehungen von CoreWeave zu führenden Technologieunternehmen.

Dazu zählen Nvidia, Dell, Meta und OpenAI. Insbesondere die Unterstützung durch Nvidia und die langfristigen Vereinbarungen mit großen KI-Unternehmen könnten CoreWeave nach Einschätzung von Zelnick auch in einem schwierigen Marktumfeld zugutekommen.

Die Partnerschaften dürften dem Unternehmen nicht nur zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, sondern auch den Zugang zu unterschiedlichen Finanzierungsquellen erleichtern.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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