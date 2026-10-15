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    VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe hebt 2026-Ausblick an

    Mehr Gewinn in Sicht: Die Vienna Insurance Group hebt ihre Prognose für 2026 auf 1,35 bis 1,40 Milliarden Euro vor Steuern an. Erstmals ist auch der erwartete NÜRNBERGER-Beitrag enthalten.

    VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe hebt 2026-Ausblick an
    Foto: Taljat - stock.adobe.com
    • Die Vienna Insurance Group (VIG) erhöht ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2026.
    • Das erwartete Konzernjahresergebnis vor Steuern liegt nun bei **1,35 bis 1,40 Mrd. Euro**.
    • Grund für die Anhebung ist eine positive Geschäftsentwicklung, die über den bisherigen Erwartungen liegt.
    • In die neue Einschätzung fließt erstmals auch der erwartete Ergebnisbeitrag der NÜRNBERGER-Gruppe für 2026 ein.
    • Das Update zu den ersten drei Quartalen 2026 soll wie geplant am **26. November 2026** veröffentlicht werden.
    • Die Ad-hoc-Mitteilung wurde am **15. Oktober 2026** als Insiderinformation gemäß Artikel 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe ist am 26.11.2026.

    Der Kurs von VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,38 % im Plus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 69,00EUR das entspricht einem Plus von +0,29 % seit der Veröffentlichung.


    VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe

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    ISIN:AT0000908504WKN:A0ET17
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