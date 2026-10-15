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    Chartanalyse

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    Stryker-Aktie: Jüngste Erholung ändert nichts am Abwärtstrend

    Die Stryker-Aktie hat seit ihrem Hoch kräftig an Wert verloren. Die jüngste Erholung macht Anlegern Hoffnung, doch der Abwärtstrend bleibt intakt. Welche Kursmarken jetzt über eine nachhaltige Stabilisierung entscheiden.

    Chartanalyse - Stryker-Aktie: Jüngste Erholung ändert nichts am Abwärtstrend
    Foto: MOZCO Mat Szymanski - stock.adobe.com

    Stryker-Aktie: Auf den Aufwärtstrend folgt die Korrektur

    Die Stryker-Aktie zeigt im Dreijahreschart einen deutlichen Trendwechsel. Vom Schlusskurs bei 250,40 im Oktober 2023 stieg sie bis zum Dreijahreshoch von 383,50 am 5. Februar 2025. Anschließend übernahmen die Verkäufer das Ruder. Tiefere Erholungshochs und neue Rückschläge prägten das Bild. Am 10. September 2026 erreichte die Aktie mit 232,60 ihr Dreijahrestief. Die jüngste Erholung hat den übergeordneten Abwärtstrend bislang nicht aufgehoben.

    Aktueller Kurs mit Abstand zu beiden Extremen

    Zum Handelsschluss am 14. Oktober 2026 notierte Stryker bei 252,50. Damit liegt die Aktie 34,2 Prozent unter dem Dreijahreshoch und 8,6 Prozent über dem Dreijahrestief. Der Kurs bewegt sich somit weiterhin im unteren Bereich der dreijährigen Handelsspanne. Die Stabilisierung seit September bleibt zunächst eine Gegenbewegung.

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    200-Tage-Linie bleibt deutlich entfernt

    Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelsschlusskurse liegt bei 282,06. Der aktuelle Kurs unterschreitet diese 200-Tage-Linie um 10,5 Prozent. Das spricht weiterhin für ein angeschlagenes langfristiges Chartbild. Eine nachhaltige Rückkehr über die Durchschnittslinie wäre ein wichtiges Signal für eine Aufhellung; bisher fehlt diese Bestätigung.

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    Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

    Eine erste Unterstützungszone lässt sich zwischen 237 und 240 aus den mehrfachen September-Schlusskursen ableiten. Darunter bildet das Dreijahrestief bei 232,60 die entscheidende Auffangmarke. Auf der Oberseite steht zunächst das Oktoberhoch bei 254,30 im Weg. Darüber folgen die früheren Kurszonen um 260 bis 265 sowie 274 bis 278 als weitere Hürden. Erst oberhalb dieser Bereiche würde die 200-Tage-Linie wieder unmittelbar in den Fokus rücken.

    Die Aktie von Stryker erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,66 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,21 %, über 10 Jahre bei 9,50 %.

    Stryker

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stryker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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