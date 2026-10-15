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    Kreise

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    SPD-Parteitag mit Vorsitzwahl Mitte Januar

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD wählt nach Bas-Rücktritt neue Spitze im Januar
    • SPD-Parteitag am 16. und 17. Januar in Bremen
    • Klingbeil lässt Kandidatur offen, Pistorius sagt ab
    Kreise - SPD-Parteitag mit Vorsitzwahl Mitte Januar
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt von Co-Parteichefin Bärbel Bas will die SPD auf einem Parteitag Mitte Januar ihre Spitze neu wählen. Der Bundesparteitag finde am 16. und 17. Januar in Bremen statt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Der gesamte Parteivorstand werde neu gewählt. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland über den Termin berichtet. In Bremen wird am 30. Mai auch die Bürgerschaft, das Landesparlament, neu gewählt.

    Nach Bas' Rücktritt am Montag hatte sich das SPD-Präsidium auf Vorschlag von Parteichef Lars Klingbeil einstimmig für eine Neuwahl der gesamten Spitze ausgesprochen. Klingbeil selbst hält offen, ob er nochmal antritt. Als mögliche Kandidatinnen für die Doppelspitze gelten in der Partei zudem die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland, Manuela Schwesig und Anke Rehlinger. Verteidigungsminister Boris Pistorius, der laut Umfragen beliebteste SPD-Politiker, hat eine Kandidatur ausgeschlossen./tam/DP/jha






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