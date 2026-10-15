Mogul Mountain Ventures gibt Notierung an der US-Börse OTCQB bekannt

Vancouver, British Columbia / 15. Oktober 2026 / IRW-Press / Mogul Mountain Ventures Corporation (TSXV: MOGL; OTCQB: MGMVF; Frankfurt: 9HG0) („Mogul“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass der Handel mit ihren Stammaktien am OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten unter dem Symbol „MGMVF“ aufgenommen wurde.

Die Notierung an der OTCQB bietet US-Anlegern einen verbesserten Zugang zu den Stammaktien von Mogul und dürfte die Sichtbarkeit des Unternehmens sowie die Handelszugänglichkeit auf den US-Kapitalmärkten verbessern.

Die Notierung in den USA ergänzt die kürzlich angekündigte Notierung von Mogul an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 9HG0 und erweitert die Handelspräsenz des Unternehmens in Nordamerika und Europa. Die Stammaktien von Mogul werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol MOGL gehandelt.

„Wir freuen uns, eine Handelspräsenz in den Vereinigten Staaten aufzubauen, insbesondere angesichts des Standorts unseres Flagship-Projekts Rays-West Dome in Nevada“, kommentierte Andy Edelmeier, Chief Executive Officer von Mogul. „Zusammen mit unserer kürzlich erfolgten Notierung in Frankfurt bietet dies Anlegern in mehreren Schlüsselmärkten einen besseren Zugang zu Mogul, während wir unsere Explorationsprogramme vorantreiben und das Bewusstsein für das Potenzial des Unternehmens für Gold- und Silbervorkommen in Distriktgröße steigern.“

Die Notierung an der OTCQB ist nicht mit der Ausgabe neuer Stammaktien oder einer zusätzlichen Finanzierung durch das Unternehmen verbunden.

Über Mogul Mountain Ventures Corporation

Mogul Mountain Ventures Corporation ist ein kanadisches Gold- und Silberexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100% unternehmenseigenen Projekts Rays-West Dome in der Nähe von Tonopah (Nevada) am Rande des ergiebigen Walker-Lane-Trends konzentriert. Das Unternehmen hat ein Landpaket in Distriktgröße mit mehr als 5.300 Acres konsolidiert, das mehrere historisch produktive Bergbaugebiete umfasst, in denen bisher nur in begrenztem Umfang moderne Explorationen durchgeführt wurden. Mogul wendet moderne geologische, geophysikalische Untersuchungs- sowie Explorationsmethoden an, um mehrere Gold- und Silberziele in zwei unterschiedlichen Mineralsystemen zu bewerten.