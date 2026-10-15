Micron, Siemens Energy, Nebius – die große Korrekturwelle
Nach dem kleinen K.I-Crash im Juli läuft die nächste Korrekturwelle durch den Markt. Chip-Aktien und spekulative K.I-Wetten sind massiv unter Wasser. Als Seismograph gilt der koreanische Kospi, der bekanntlich primär von seinen Chip-Werten getrieben wird. Folgt man der Veränderungsrate über sieben Tage, haben wir absolute Ausverkaufsniveaus erreicht.
Der KI-Ausverkauf verschärfte sich zuletzt, weil selbst kräftiges Wachstum die hohen Bewertungen zunehmend schwer rechtfertigt. Anthropic steigerte seinen Quartalsumsatz laut Financial Times um rund 46 Prozent auf 16,8 Milliarden Dollar. Im Vorquartal hatte sich der Umsatz allerdings noch mehr als verdoppelt. Zugleich meldete der Claude-Entwickler einen bereinigten Gewinn und positiven Cashflow.
Der Kospi schloss am Donnerstag 7,6 Prozent tiefer auf dem niedrigsten Stand seit April. Zwischenzeitlich betrug das Minus 9,3 Prozent, der Handel wurde gemäß den Regeln für 20 Minuten unterbrochen. Samsung verlor 9,5 Prozent, SK Hynix 11,1 Prozent. Ausländische Anleger verkauften Aktien für netto rund 2,7 Milliarden Dollar.
Auch vor dem US-Handelsstart hielt der Druck an Die heutigen US-Erzeugerpreise werden zum nächsten Belastungstest für die Börsen. Um 14:30 Uhr werden die Septemberdaten veröffentlicht. Erwartet wird ein monatlicher Anstieg um 0,6 Prozent nach 0,4 Prozent im August, ohne Nahrungsmittel und Energie um 0,3 Prozent. Nach der gestrigen Enttäuschungen liegt die Latte nicht mehr besonders hoch.
Ohnehin kurios ist der Blick auf die Zinsen: Durch eine Abwicklung des K.I-Trades preist der Markt weniger Finanzierungsbedarf ein, wodurch Anleiherenditen deutlich zurück kommen. 10-jährige US-Bonds liegen zur Stunde bei 5,08 Prozent.
Wir haben am Mittwoch Abend begonnen unser „K.I und Chip-Engagement“ zu erhöhen. Passende Produkte sind der Bull WA9FER auf SK Hynix oder WA234T auf Nebius. Zur Beimischung eignen sich auch BY4LJ7 auf Micron und GU341R auf Siemens Energy. Als moderaten Bull auf die Nasdaq eignet sich MK5F9J. Die Hebel liegen jeweils bei 3.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen