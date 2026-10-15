Micron, Siemens Energy, Nebius – die große Korrekturwelle

Nach dem kleinen K.I-Crash im Juli läuft die nächste Korrekturwelle durch den Markt. Chip-Aktien und spekulative K.I-Wetten sind massiv unter Wasser. Als Seismograph gilt der koreanische Kospi, der bekanntlich primär von seinen Chip-Werten getrieben wird. Folgt man der Veränderungsrate über sieben Tage, haben wir absolute Ausverkaufsniveaus erreicht.

Der KI-Ausverkauf verschärfte sich zuletzt, weil selbst kräftiges Wachstum die hohen Bewertungen zunehmend schwer rechtfertigt. Anthropic steigerte seinen Quartalsumsatz laut Financial Times um rund 46 Prozent auf 16,8 Milliarden Dollar. Im Vorquartal hatte sich der Umsatz allerdings noch mehr als verdoppelt. Zugleich meldete der Claude-Entwickler einen bereinigten Gewinn und positiven Cashflow.

Der Kospi schloss am Donnerstag 7,6 Prozent tiefer auf dem niedrigsten Stand seit April. Zwischenzeitlich betrug das Minus 9,3 Prozent, der Handel wurde gemäß den Regeln für 20 Minuten unterbrochen. Samsung verlor 9,5 Prozent, SK Hynix 11,1 Prozent. Ausländische Anleger verkauften Aktien für netto rund 2,7 Milliarden Dollar.