BERENBERG stuft Hermes auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Ein Gespräch mit einem leitenden Manager eines chinesischen Kaufhauses bestätige einen schwachen Start des chinesischen Luxusgütermarktes im vierten Quartal, womit sich die Schwächephase aus dem dritten Jahresviertel offenbar fortsetze, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er bleibe daher strukturell pessimistisch für den Sektor, sehe jedoch kurzfristig eine wachsende Wahrscheinlichkeit für eine Bärenmarkt-Rally nach dem starken Ausverkauf im dritten Quartal./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 1.320EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1850
Kursziel alt: 1850
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1850
Kursziel alt: 1850
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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