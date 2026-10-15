BERENBERG stuft Hermes auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Ein Gespräch mit einem leitenden Manager eines chinesischen Kaufhauses bestätige einen schwachen Start des chinesischen Luxusgütermarktes im vierten Quartal, womit sich die Schwächephase aus dem dritten Jahresviertel offenbar fortsetze, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er bleibe daher strukturell pessimistisch für den Sektor, sehe jedoch kurzfristig eine wachsende Wahrscheinlichkeit für eine Bärenmarkt-Rally nach dem starken Ausverkauf im dritten Quartal./edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 1.320EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1850

Kursziel alt: 1850

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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