DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Stellantis auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis vor Quartalszahlen von 5,50 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autokonzern dürfte insgesamt trübe Kennziffern ausweisen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Geplante Produktionsstillstände und Bestandsanpassungen sollten den Absatz und die Marge beeinträchtigt haben. Dennoch dürften die Jahresziele bestätigt werden./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 3,81EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,50

Kursziel alt: 5,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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