DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion nach vorläufigen Quartalszahlen von 60 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Gabelstapler-Herstellers habe die Konsensschätzung um 4 Prozent verfehlt, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass sich nun auch der Jahresausblick eingetrübt habe, sei keine große Überraschung./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 33,72EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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