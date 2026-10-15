BERENBERG stuft Richemont auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Ein Gespräch mit einem leitenden Manager eines chinesischen Kaufhauses bestätige einen schwachen Start des chinesischen Luxusgütermarktes im vierten Quartal, womit sich die Schwächephase aus dem dritten Jahresviertel offenbar fortsetze, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er bleibe daher strukturell pessimistisch für den Sektor, sehe jedoch kurzfristig eine wachsende Wahrscheinlichkeit für eine Bärenmarkt-Rally nach dem starken Ausverkauf im dritten Quartal./edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 187,3EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 170

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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