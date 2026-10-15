JEFFERIES stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Es habe von Investoren einigen Widerstand gegen seine Abstufung der Aktien auf "Underperform" am Vortag gegeben, schrieb Philip Kett in einer Antwort auf diese Kritik am Donnerstag. Doch selbst die zugestandenermaßen bereits skeptische Haltung am Markt verkenne, dass die Risiken für die zukünftigen Umsätze des Rückversicherers noch immer Abwärtspotenzial hätten./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 160,8EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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