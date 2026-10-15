Polen werden seine Rüstungsausgaben zum Verhängnis

Doch der massive Ausbau seiner Streitkräfte hat einen hohen Preis. Während Milliarden in neue Panzer, Kampfflugzeuge und Raketenabwehrsysteme fließen, geraten die Staatsfinanzen zunehmend unter Druck. Die Verschuldung wächst rasant und die Zinskosten steigen immer weiter. Nun wird aber davor gewarnt, dass die Wirtschaft im kommenden Jahr deutlich an Schwung verlieren dürfte. Inzwischen warnen auch die Ratingagenturen vor den finanziellen Folgen.

Polen hat sich zum militärischen Schwergewicht Europas entwickelt. Für 2027 plant die Regierung in Warschau Verteidigungsausgaben von 198,1 Milliarden Złoty, umgerechnet rund 46 Milliarden Euro. Das entspricht 4,51 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes. Kein anderes NATO-Mitglied investierte zuletzt einen höheren Anteil seines Bruttoinlandsprodukts in das Militär.

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Der Ausbau ist gewaltig: 2021 gab Polen noch 2,2 Prozent seines BIP für die Verteidigung aus, 2025 waren es bereits rund 4,5 Prozent, zeigen Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Die Zahl der Soldaten verdoppelte sich zwischen 2020 und 2025 nahezu von 116.200 auf 233.800. Polen verfügt damit über die personell stärksten aktiven Streitkräfte innerhalb der Europäischen Union, gefolgt von Frankreich mit etwa 202.000. Insgesamt kommen die EU-Staaten auf rund 1,5 Millionen aktive Soldatinnen und Soldaten.

Auslöser für die Aufrüstung Polens war insbesondere der russische Angriff auf die Ukraine. Polen überließ seinem Nachbarn große Teile älterer Waffenbestände und begann anschließend, sein Militär massiv zu modernisieren. Doch die Aufrüstung wird zunehmend zur finanziellen Belastungsprobe. Für 2027 rechnet die Regierung mit einem Defizit des zentralen Staatshaushalts von 281,2 Milliarden Złoty. Das gesamtstaatliche Defizit soll rund 7,1 Prozent des BIP erreichen, mehr als doppelt so viel wie die reguläre Obergrenze der Europäischen Union. Zum Vergleich: Deutschland kam 2025 auf rund 2,7 Prozent.

Bemerkenswert ist, dass Polen diese Fehlbeträge trotz kräftigen Wirtschaftswachstums anhäuft. Zwischen 2021 und 2025 stiegen die gesamten Staatsausgaben gemessen am BIP um 6,5 Prozentpunkte. Rund zwei Prozentpunkte davon entfielen laut IWF auf die Verteidigung. Der Ausgabenanstieg wurde nahezu vollständig über zusätzliche Defizite finanziert. Die Folgen sind bereits sichtbar. Im September senkte Moody's die Kreditwürdigkeit Polens von A2 auf A3. Die Ratingagentur erwartet, dass die Staatsverschuldung von 59,7 Prozent des BIP im Jahr 2025 auf 68,9 Prozent im Jahr 2027 steigt.

Gleichzeitig wächst die Zinslast. Allein für den Schuldendienst veranschlagt Warschau 2027 rund 107 Milliarden Złoty. Das entspricht bereits mehr als der Hälfte des geplanten Verteidigungsetats. Steigende Finanzierungskosten drohen den Handlungsspielraum des Staates immer weiter einzuengen.

Ein weiteres Problem ist, dass ein erheblicher Teil der Rüstungsmilliarden ins Ausland fließt. Rund 80 Prozent der militärischen Investitionsgüter stammen aus dem Ausland, insbesondere aus Südkorea und den USA, hat der IWF errechnet. Polen bestellt unter anderem Kampfpanzer, Artilleriesysteme und Kampfflugzeuge bei Unternehmen wie Lockheed Martin, RTX, Boeing und Northrop Grumman. Für ausländische Rüstungskonzerne ist die polnische Aufrüstung ein Milliardengeschäft. Der heimischen Wirtschaft bringt sie dagegen bislang vergleichsweise geringe Wachstumsimpulse.

Der IWF bezeichnet die gesamtwirtschaftlichen Effekte der militärischen Aufrüstung bisher als begrenzt. Während die Ausgaben über zusätzliche Schulden finanziert werden, entstehen große Teile der industriellen Wertschöpfung und Beschäftigung in anderen Ländern. Das unterscheidet sich stark von der Vorgehensweise in Deutschland, wo 85 Prozent der Rüstungsaufträge an heimische Konzerne wie Rheinmetall, Renk, TKMS und Hensoldt gelenkt werden.

Die polnische Regierung versucht inzwischen, mit Technologietransfers und dem Ausbau der heimischen Rüstungsindustrie gegenzusteuern. Bis entsprechende Produktionskapazitäten entstehen, dürfte jedoch weitere Zeit vergehen. Verschärft wird die Situation durch einen politischen Konflikt zwischen Ministerpräsident Donald Tusk und Präsident Karol Nawrocki. Seit seinem Amtsantritt im August 2025 hat Nawrocki laut Bloomberg bereits 45 Gesetze mit seinem Veto blockiert.

Darunter befinden sich auch Vorhaben zur Verbesserung der Staatseinnahmen. Finanzminister Andrzej Domański wirft dem Präsidenten vor, die Konsolidierung des Haushalts zu behindern. Nawrocki lehnt Steuererhöhungen weitgehend ab. Selbst über die Finanzierung der Aufrüstung herrscht Uneinigkeit. Während die Regierung europäische Rüstungskredite nutzen will, brachte der Präsident gemeinsam mit Notenbankchef Adam Glapiński die Verwendung von Gewinnen aus den Goldreserven der Zentralbank ins Gespräch.

Hinzu kommt eine konjunkturelle Abschwächung. Der IWF erwartet für 2026 noch ein Wirtschaftswachstum von 3,4 Prozent, im kommenden Jahr dürfte es auf 2,5 Prozent zurückgehen. Schwächere Investitionen und nachlassende Mittelzuflüsse aus EU-Fonds belasten den Ausblick. Damit wächst die Gefahr, dass die Staatsverschuldung schneller steigt als die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Moody's erwartet, dass das Haushaltsdefizit auch 2027 bei rund sieben Prozent verharrt. Neben den Militärausgaben belasten steigende Gesundheitskosten und Sozialleistungen die Staatskasse.

Fazit: Wie lange kann Polen diesen Kurs durchhalten?

Von einer unmittelbar bevorstehenden Staatspleite kann bislang keine Rede sein. Polen verfügt weiterhin über eine wachsende Wirtschaft, eine vergleichsweise moderate Schuldenquote und eine eigene Währung. Doch der finanzielle Spielraum schwindet.

Besonders problematisch ist, dass die hohen Rüstungsausgaben keine vorübergehende Ausnahme bleiben sollen. Neue Waffen benötigen Personal, Wartung, Ersatzteile und Infrastruktur. Auch nach Abschluss der großen Beschaffungsprogramme werden erhebliche Kosten anfallen.

Polens Aufrüstung soll das Land sicherer machen. Ohne eine glaubwürdige Finanzierung und eine stärkere Beteiligung der heimischen Industrie könnte sie jedoch ausgerechnet jene wirtschaftliche Stärke gefährden, die das Land für seine langfristige Sicherheit benötigt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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