KARX) sichert sich durch neue Verträge über kohlenstoffarme Kraftstoffe in Europa eine Netto-Handelsmarge in Höhe von 1,88 Millionen Euro (2,18 Millionen US-Dollar)

Die Verträge des ersten Quartals markieren den raschen und erfolgreichen kommerziellen Einstieg von Karbon-X in die europäischen Märkte für kohlenstoffarme Kraftstoffe

Im ersten Quartal wurden rasch europäische Geschäftsbeziehungen aufgebaut, der Marktzugang gesichert und die Abwicklungskapazitäten erweitert

Sicherung von Verträgen für kohlenstoffarme Kraftstoffe in Europa im ersten Quartal mit einer Nettohandelsmarge von rund 1,88 Millionen Euro (2,18 Millionen US-Dollar)

Sicherung weiterer Vertragsaktivitäten über das Geschäftsjahr 2027 hinaus, die das weitere Wachstum in Europa unterstützen

Ausbau der Kompetenzen in den Bereichen Geschäftsanbahnung (Origination), Handel und Strukturierung bei kohlenstoffarmen Kraftstoffen, Ausgangsstoffen und den damit verbundenen Umweltattributen

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 15. Oktober 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Kohlenstoff- und Umweltmärkte, gab heute bekannt, dass es im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 neue kommerzielle Kapazitäten und vertraglich vereinbarte Aktivitäten auf den europäischen Märkten für kohlenstoffarme Kraftstoffe und Umweltattribute aufgebaut hat.

Im ersten Quartal sicherte sich Karbon-X Verträge für kohlenstoffarme Kraftstoffe in Europa, die auf der Basis der vereinbarten Transaktionskonditionen eine Nettohandelsmarge von rund 1,88 Millionen Euro (2,18 Millionen US-Dollar) darstellen.

Das Unternehmen hat sich zudem weitere vertraglich vereinbarte Aufträge gesichert, die über das Geschäftsjahr 2027 hinausreichen und die weitere Entwicklung seines europäischen Geschäfts unterstützen.

Europas Dekarbonisierungsagenda entwickelt sich zunehmend von allgemeinen politischen Zielen hin zu sektorspezifischen regulatorischen Rahmenbedingungen. Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der Europäischen Union beschleunigt zusammen mit den damit verbundenen sektorspezifischen Vorschriften die Nachfrage nach erneuerbaren und kohlenstoffarmen Energien und fördert die Entwicklung zunehmend komplexer Märkte für Kraftstoffe und Ausgangsstoffe, die die regulatorischen Anforderungen erfüllen, sowie für die damit verbundenen Umwelteigenschaften.