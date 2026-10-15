RBC stuft Richemont auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Eine in Medien kolportierte indirekte Beteiligung von Richemont am Diamantenkonzern De Beers wäre strategisch sinnvoll, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte aber weniger aus finanzieller Sicht als aus "optischer" und mit dem Augenmerk auf das längerfristige Geschäft mit Naturdiamanten./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 187,3EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: CHF
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