RBC stuft Richemont auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Eine in Medien kolportierte indirekte Beteiligung von Richemont am Diamantenkonzern De Beers wäre strategisch sinnvoll, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte aber weniger aus finanzieller Sicht als aus "optischer" und mit dem Augenmerk auf das längerfristige Geschäft mit Naturdiamanten./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:52 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:52 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 187,3EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 220,00 CHF , was eine Steigerung von +25,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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