DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alzchem nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Das Management des Spezialchemiekonzerns habe sich hinsichtlich der Ziele für 2026 und des mittelfristigen Ausblicks zuversichtlich gezeigt, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erneut sei auf die starke Nachfrage bei Kreatin und Nitroguanidin hingewiesen worden./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 159,6EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Manuela Stuerzer
Analysiertes Unternehmen: Alzchem
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 245
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Manuela Stuerzer
Analysiertes Unternehmen: Alzchem
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 245
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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