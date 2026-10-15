Börsen Update Europa - 15.10. - TecDAX schwach -1,59 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:26) bei 29.800,99 PKT und fällt um -0,67 %. Top-Werte: flatexDEGIRO +3,95 %, PUMA +2,81 %, RENK Group +2,54 % Flop-Werte: AIXTRON -9,53 %, SUESS MicroTec -8,66 %, SILTRONIC AG -8,30 %

Der DAX steht bei 25.162,56 PKT und verliert bisher -0,37 %. Top-Werte: Scout24 +3,80 %, Rheinmetall +3,26 %, Deutsche Telekom +2,78 % Flop-Werte: Infineon Technologies -7,31 %, Siemens Energy -5,27 %, Siemens -2,49 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.925,41 PKT und fällt um -1,59 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +2,78 %, HENSOLDT +1,72 %, freenet +1,39 %

Flop-Werte: AIXTRON -9,53 %, SUESS MicroTec -8,66 %, SILTRONIC AG -8,30 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:35) bei 6.137,82 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: Rheinmetall +3,26 %, Deutsche Telekom +2,78 %, Hermes International +2,38 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -7,31 %, Nordea Bank Abp -7,07 %, Siemens Energy -5,27 %

Der AT 20 steht aktuell (13:59:06) bei 6.551,22 PKT und fällt um -1,25 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +4,81 %, Wienerberger +2,51 %, UNIQA Insurance Group +2,43 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -9,22 %, Andritz -2,66 %

Der CH 20 steht aktuell (13:59:26) bei 14.229,62 PKT und steigt um +0,70 %.

Top-Werte: Givaudan +3,10 %, Lonza Group +3,01 %, Zurich Insurance Group +2,50 %

Flop-Werte: ABB -3,45 %, Logitech International -0,94 %

Der FR 40 steht bei 7.884,69 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.

Top-Werte: Carrefour +2,81 %, ORANGE +2,58 %, Hermes International +2,38 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -5,48 %, LEGRAND -3,35 %, Schneider Electric -2,50 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.252,50 PKT und fällt um -0,60 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +11,31 %, Telia Company +4,62 %, Tele2 (B) +3,40 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -7,07 %, ABB -3,45 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.620,00 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +2,43 %, Jumbo +1,95 %, Coca-Cola HBC +1,26 %

Flop-Werte: Viohalco -2,52 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,21 %, Allwyn -1,01 %