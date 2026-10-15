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    Besonders beachtet!

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    Corteva Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 15.10.2026

    Am 15.10.2026 ist die Corteva Aktie, bisher, um -6,04 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Corteva Aktie.

    Besonders beachtet! - Corteva Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 15.10.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Corteva ist ein global führendes Agrarunternehmen, das Saatgut und Pflanzenschutzlösungen entwickelt. Es ist stark in den Amerikas vertreten und konkurriert mit Bayer, Syngenta und BASF. Cortevas Innovationskraft und Engagement für nachhaltige Landwirtschaft sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Corteva Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 15.10.2026

    Mit einer Performance von -6,04 % musste die Corteva Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Corteva Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,25 % wieder ab und notiert heute bei 11,248. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Corteva nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +1,17 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Corteva Aktie damit um -13,25 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,90 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Corteva auf +30,75 %.

    Während Corteva deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,24 %.

    Corteva Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,25 %
    1 Monat +4,90 %
    3 Monate +1,17 %
    1 Jahr +38,17 %
    Stand: 15.10.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Corteva Aktie

    Es gibt 667 Mio. Corteva Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,54 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Corteva erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,77 %. Über 5 Jahre lag sie bei 16,25 %.

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    Ob die Corteva Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corteva Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Corteva

    -7,58 %
    -13,41 %
    +6,38 %
    +0,45 %
    +38,10 %
    +62,67 %
    +102,79 %
    +222,39 %
    ISIN:US22052L1044WKN:A2PKRR
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