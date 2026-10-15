DZ BANK stuft Südzucker auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 12,20 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten dank des Spezialitäten-Geschäfts die Erwartungen geschlagen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem Ausblick des Zuckerproduzenten mangele es indes an "Glamour", ein stärkerer "Zucker-Optimismus" greife wohl erst im folgenden Jahr./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 12,18EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: Südzucker

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar