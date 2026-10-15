DZ BANK stuft Südzucker auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 12,20 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten dank des Spezialitäten-Geschäfts die Erwartungen geschlagen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem Ausblick des Zuckerproduzenten mangele es indes an "Glamour", ein stärkerer "Zucker-Optimismus" greife wohl erst im folgenden Jahr./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 12,18EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: Südzucker
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: Südzucker
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
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