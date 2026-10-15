JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Chetan Udeshi hob in einem Ausblick vom Mittwochabend seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal deutlich an. Damit spiegele er die Erwartung einer weitgehend gleichbleibenden Entwicklung gegenüber dem Vorquartal wider, wie vom Unternehmen angedeutet./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 21:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 86,15EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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