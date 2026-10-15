UBS stuft Nordea auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Konsensschätzung um 2 Prozent verfehlt, schrieb Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Erträge der skandinavischen Großbank seien 1 Prozent geringer als erwartet ausgefallen./edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,89 % und einem Kurs von 15,88EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Johan Ekblom
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Johan Ekblom
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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