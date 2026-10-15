UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche vor den am 22. Oktober erwarteten Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Franken belassen. Nach dem kürzlich stattgefundenen "Pharma Capital Markets Day" erwarte er kaum Neues zur strategischen Positionierung mit Blcik auf Produkteinführungen sowie zur Medikamenten-Pipeline, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 376
Kursziel alt: 376
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 376
Kursziel alt: 376
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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