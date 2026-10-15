UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche vor den am 22. Oktober erwarteten Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Franken belassen. Nach dem kürzlich stattgefundenen "Pharma Capital Markets Day" erwarte er kaum Neues zur strategischen Positionierung mit Blcik auf Produkteinführungen sowie zur Medikamenten-Pipeline, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 376

Kursziel alt: 376

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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