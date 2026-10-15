UBS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius vor den am 22. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Fokus der Investoren dürfte auf dem zugrunde liegenden Wachstumspfad des Pharma und Laborzulieferers liegen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müssten dabei verschiedene Faktoren wie etwa die Zollthematik berücksichtigt werden, um ein klares Bild zu erhalten./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 256,8EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar