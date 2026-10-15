ZenaTech erweitert Einsatz von KI-Software Orsa+ von Tillerstack und plant in Kombination mit Stacklens Smart Glasses Anwendungen für medizinische Ausbildung

Vancouver, British Columbia, (15. Oktober 2026) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, hat heute den Einsatz der von seiner Tochtergesellschaft Tillerstack entwickelten KI-Software Onsite Remote Assist (Orsa+) hervorgehoben. Orsa+ ist eine Remote-Software für die KI-Unterstützung von Außendiensttechnikern. Sie wurde konzipiert, um mit den kürzlich vorgestellten Stacklens KI-Smart-Glasses des Unternehmens und dem Live-Zugriff auf Remote-Experten im Außendienst zu arbeiten. Heute stellte ZenaTech Pläne vor, diese Lösung auf Anwendungen in der medizinischen Ausbildung auszuweiten, und bekundete seine Absicht, auf eine Zertifizierung als Medizinprodukt hinzuarbeiten.

„Unsere Vision besteht darin, praktische KI-Unterstützung direkt in das Sichtfeld des Mitarbeiters zu bringen“, sagte Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Mehrere Industrieunternehmen nutzen Orsa+ bereits zur Unterstützung ihrer Einsätze im Außendienst und diese bestehende Nutzung bietet uns eine Grundlage für die Entwicklung zusätzlicher Anwendungen mit freihändiger Bedienung, die Mitarbeiter mit technischen Informationen, KI-Unterstützung und menschlicher Expertise verbinden. Die Kombination von Orsa+ mit Stacklens könnte diese Unterstützung auf Anwendungen in Industrie und Außendienst sowie auf die medizinische Ausbildung ausweiten, wobei das Betrachten einer Aufgabe aus der Perspektive des Lernenden Ausbildern dabei helfen kann, relevantere Anleitungen zu geben.“

Orsa+ wurde konzipiert, um visuelle Remote-Unterstützung mit dem Zugriff auf Außendienstinformationen zu verbinden, und sein KI-Assistent wird so entwickelt, dass er die visuelle Perspektive des Technikers nutzt, um die anstehende Aufgabe zu unterstützen. Die Anwendungen umfassen Fertigung und Industriemaschinen, Versorgungsbetriebe und Energie, Telekommunikation, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) und Gebäudedienste sowie Transport und Logistik, wo es Fehlerbehebung, Wartungsanleitungen und Zugriff auf technische Dokumentationen bereitstellen kann. Die Technologie soll weniger erfahrenen Technikern einen freihändigen Zugriff auf Know-how ermöglichen, was Unternehmen dabei hilft, Fehlerbehebungszeiten zu verkürzen, Reisen von Spezialisten zu reduzieren und die Servicedokumentation zu verbessern.

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