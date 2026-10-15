UBS stuft Kion auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 59 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Gewinnwarnung des Gabelstapler-Herstellers habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für den Zeitraum 2026 bis 2030 reduziert, schrieb Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter den neuen Voraussetzungen müssten sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen (Energiepreise und Zinsen) verbessern, damit die Aktie eine nachhaltige Erholung verzeichnen könne./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 33,74EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar