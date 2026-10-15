Scherzer macht Kasse: Teilverkauf bei Allerthal-Werke
Gewinne gesichert, Beteiligung bewahrt: Scherzer & Co. verkauft 130.000 Allerthal-Aktien über Börsenkurs und erzielt damit einen Ergebnisbeitrag von rund 0,7 Mio. Euro.
Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
- Scherzer & Co. AG veräußerte am 15. Oktober 2026 außerbörslich 130.000 Aktien der Allerthal-Werke AG.
- Mit dem Verkauf realisierte das Unternehmen einen Teil der durch die starke Aktienperformance entstandenen Gewinne.
- Auf die verkauften Aktien hatte Scherzer kumuliert 0,6 Mio. Euro Dividenden erhalten.
- Die Aktien waren überwiegend zwischen 2018 und 2023 in Phasen schwacher Kurse erworben worden.
- Der Verkaufspreis lag über dem aktuellen Börsenkurs; die Transaktion trägt rund 0,7 Mio. Euro zum Ergebnis des laufenden Jahres bei.
- Scherzer bleibt weiterhin investiert und hält 19,5 % des Grundkapitals der Allerthal-Werke AG.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,38 % im
Plus.
+0,77 %
-0,76 %
-2,24 %
-3,68 %
+11,97 %
+7,38 %
-14,94 %
+33,27 %
+58,79 %
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