UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk vor den am 4. November erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen belassen. Seine Schätzung für den Umsatz des Diabetesspezialisten im dritten Quartal enspreche dem Konsens, während er beim operativen Gewinn drei Prozent darunter liege, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 34,63EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 332

Kursziel alt: 332

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



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