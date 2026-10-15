UBS stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim vor den am 22. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Fokus der Investoren dürfte auf dem zugrunde liegenden Wachstumspfad der französischen Tochter des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius liegen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müssten dabei verschiedene Faktoren, wie etwa die Zollthematik berücksichtigt werden, um ein klares Bild zu erhalten./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 216,6EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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