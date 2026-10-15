DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evotec auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Die Eckdaten des Wirkstoffentwicklers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Fynn Scherzler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten für das vierte Quartal seien aus Marktsicht aber überraschend trübe./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 2,576EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Fynn Scherzler

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,50

Kursziel alt: 3,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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