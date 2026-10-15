Ist die Luft raus?
Dell rauscht ab: Warum ein Analyst der KI-Story nicht mehr traut
Dell und Hewlett-Packard zählten 2026 zu den größten Kursgewinnern. Ein Barclays-Analyst stuft beide nun herunter und bezweifelt, dass der Boom wirklich an KI liegt.
- Barclays zweifelt am KI-Boom bei Dell und HPE
- Dell-Aktien stürzen nach Kursrally deutlich ab
- Speicherpreise könnten künftig das Wachstum bremsen
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Die Dell-Aktie hat sich 2026 mehr als verfünffacht. Umso überraschender kam der zweistellige Kursrutsch am Mittwoch. Dell-Papiere gaben um mehr als 11 Prozent nach, am Donnerstag verlieren sie vorbörslich nochmal 4 Prozent. Es war der stärkste Tagesverlust seit April 2025.
Hewlett-Packard (HPE) gab im Zuge des Nasdaq-Abverkaufs um mehr als 8 Prozent nach.
Beide Unternehmen profitieren vom Boom bei KI-Servern und sitzen auf prallen Auftragsbüchern. Barclays-Analyst Tim Long bezweifelt jedoch, dass dieser Boom tatsächlich so stark mit künstlicher Intelligenz zusammenhängt, wie viele Anleger offenbar annehmen.
Long sieht Dell zwar grundsätzlich im KI-Trend verankert, führt den Großteil der Kursrally aber auf einen anderen Faktor zurück: die Fähigkeit des Konzerns, gestiegene Speicherchip-Preise an Kunden weiterzugeben. Das für KI optimierte Server-Geschäft im Rechenzentrumsbereich soll sich im laufenden, im Januar endenden Geschäftsjahr nach seinen Schätzungen auf 75 Milliarden US-Dollar verdreifachen.
Der Analyst erwartet jedoch, dass sich die Speicherpreise in den kommenden zwei Jahren normalisieren und sogar sinken könnten. Das würde das Wachstum von Dells KI-Servergeschäft merklich abbremsen und damit auch das weitere Kurspotenzial begrenzen. Long senkte seine Einstufung für Dell von Übergewichten auf Neutral und reduzierte das Kursziel von 603 auf 574 US-Dollar.
Auch bei HPE sieht Long die bisherigen Kursgewinne vor allem durch höhere Verkaufspreise für Speicherkomponenten im Server- und Storage-Geschäft getrieben. Da auch hier mit einer Normalisierung der Preise zu rechnen sei, kappte er ebenfalls die Einstufung von Übergewichten auf Neutral.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion