🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDell Technologies Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Dell Technologies Registered (C)

    Ist die Luft raus?

    409 Aufrufe 409 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dell rauscht ab: Warum ein Analyst der KI-Story nicht mehr traut

    Dell und Hewlett-Packard zählten 2026 zu den größten Kursgewinnern. Ein Barclays-Analyst stuft beide nun herunter und bezweifelt, dass der Boom wirklich an KI liegt.

    Für Sie zusammengefasst
    Ist die Luft raus? - Dell rauscht ab: Warum ein Analyst der KI-Story nicht mehr traut
    Foto: Dall-E

    Die Dell-Aktie hat sich 2026 mehr als verfünffacht. Umso überraschender kam der zweistellige Kursrutsch am Mittwoch. Dell-Papiere gaben um mehr als 11 Prozent nach, am Donnerstag verlieren sie vorbörslich nochmal 4 Prozent. Es war der stärkste Tagesverlust seit April 2025.

    Hewlett-Packard (HPE) gab im Zuge des Nasdaq-Abverkaufs um mehr als 8 Prozent nach.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dell Technologies!
    Long
    459,87€
    Basispreis
    2,53
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    569,45€
    Basispreis
    8,25
    Ask
    × 5,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Beide Unternehmen profitieren vom Boom bei KI-Servern und sitzen auf prallen Auftragsbüchern. Barclays-Analyst Tim Long bezweifelt jedoch, dass dieser Boom tatsächlich so stark mit künstlicher Intelligenz zusammenhängt, wie viele Anleger offenbar annehmen.

    Long sieht Dell zwar grundsätzlich im KI-Trend verankert, führt den Großteil der Kursrally aber auf einen anderen Faktor zurück: die Fähigkeit des Konzerns, gestiegene Speicherchip-Preise an Kunden weiterzugeben. Das für KI optimierte Server-Geschäft im Rechenzentrumsbereich soll sich im laufenden, im Januar endenden Geschäftsjahr nach seinen Schätzungen auf 75 Milliarden US-Dollar verdreifachen.

    Der Analyst erwartet jedoch, dass sich die Speicherpreise in den kommenden zwei Jahren normalisieren und sogar sinken könnten. Das würde das Wachstum von Dells KI-Servergeschäft merklich abbremsen und damit auch das weitere Kurspotenzial begrenzen. Long senkte seine Einstufung für Dell von Übergewichten auf Neutral und reduzierte das Kursziel von 603 auf 574 US-Dollar.

    Auch bei HPE sieht Long die bisherigen Kursgewinne vor allem durch höhere Verkaufspreise für Speicherkomponenten im Server- und Storage-Geschäft getrieben. Da auch hier mit einer Normalisierung der Preise zu rechnen sei, kappte er ebenfalls die Einstufung von Übergewichten auf Neutral.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 533,33$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ist die Luft raus? Dell rauscht ab: Warum ein Analyst der KI-Story nicht mehr traut Dell und Hewlett-Packard zählten 2026 zu den größten Kursgewinnern. Ein Barclays-Analyst stuft beide nun herunter und bezweifelt, dass der Boom wirklich an KI liegt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     