🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Apple-Durchbruch in China

    233 Aufrufe 233 0 Kommentare 0 Kommentare

    5 Billionen geknackt! Kann der iPhone-Hersteller jetzt noch Nvidia schnappen?

    China gibt grünes Licht für Apples künstliche Intelligenz, die Aktie schließt erstmals über fünf Billionen US-Dollar. Doch das mittlere Kursziel der Profis liegt unter dem Kurs. Wie viel Luft bleibt noch?

    Für Sie zusammengefasst
    Apple-Durchbruch in China - 5 Billionen geknackt! Kann der iPhone-Hersteller jetzt noch Nvidia schnappen?
    Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

    Apple bringt seine künstliche Intelligenz (KI) nach China. Die Behörden hätten "Apple Intelligence" genehmigt, sagte Verwaltungsratschef Tim Cook in einem Exklusivinterview mit der staatsnahen Zeitung The Paper in Shanghai.

    Eine Testversion soll noch im Oktober starten, berichtet Reuters. Parallel feiert die Aktie einen Meilenstein: Am Mittwoch schloss Apple erstmals mit einem Börsenwert von mehr als fünf Billionen US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alibaba Group ADR!
    Long
    102,32€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    115,65€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Testversion übersetzt live, hilft beim Schreiben und entfernt störende Details aus Fotos. Die neue Siri mit KI bleibt dagegen außen vor. Für China hat Apple laut Reuters ein eigenes Sprachmodell trainiert, entwickelt gemeinsam mit Alibaba.

    Bislang setzte der iPhone-Konzern dort auf Modelle von Drittanbietern. Die chinesische Internetaufsicht hatte den Dienst bereits im Juli registriert. Am Donnerstag traf Cook Handelsminister Wang Wentao. Laut dem chinesischen Handelsministerium sprachen beide über KI und Apples Geschäft in China.

    Willkommen im Fünf-Billionen-Club

    Am Mittwoch kletterte die Aktie bereits auf ein Rekordhoch von 342,96 US-Dollar. Laut Dow Jones Market Data stand der Börsenwert zum Schluss bei 5,005 Billionen US-Dollar. Sechsmal hatte Apple die Marke zuvor im Handelsverlauf geknackt, aber nie über den Schlussgong gerettet. Vor Apple schaffte das nur Nvidia. Der Chipriese bleibt mit etwa 5,33 Billionen US-Dollar die Nummer eins.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen.

     

    Erst im Oktober 2025 hatte Apple die Schwelle von vier Billionen US-Dollar überschritten. Seit Jahresbeginn legte die Aktie rund ein Viertel an Wert zu.

    Apple

    +0,34 %
    +2,58 %
    +7,23 %
    +11,91 %
    +43,98 %
    +81,33 %
    +147,75 %
    +1.048,43 %
    +12.103,09 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985
    Apple direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Billig ist das Papier nicht mehr. Auf Basis der Gewinnschätzungen für das Jahr 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis laut MarketScreener bei knapp 39. Die 44 erfassten Analysten raten zwar im Schnitt zum Übergewichten. Ihr mittleres Kursziel von 328,09 US-Dollar liegt aber rund vier Prozent unter dem Kurs.

    JPMorgan hob sein Ziel auf 360 US-Dollar, Loop Capital auf 370 US-Dollar. Am 2. November legt Apple die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Laut MarketBeat erwarten Analysten einen Gewinn von 1,99 US-Dollar je Aktie und 113,36 Milliarden US-Dollar Umsatz.

    Fazit

    Die Freigabe in Peking öffnet Apple die Tür, seine KI in China zu verkaufen. Ohne die neue Siri fehlt der Testversion allerdings das Zugpferd. Die Aktie hat viel Optimismus vorweggenommen. Das mittlere Kursziel der Analysten hinkt dem Kurs bereits hinterher. Die Zahlen am 2. November müssen den Rekordwert rechtfertigen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Apple-Durchbruch in China 5 Billionen geknackt! Kann der iPhone-Hersteller jetzt noch Nvidia schnappen? China gibt grünes Licht für Apples künstliche Intelligenz, die Aktie schließt erstmals über fünf Billionen US-Dollar. Doch das mittlere Kursziel der Profis liegt unter dem Kurs. Wie viel Luft bleibt noch?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     