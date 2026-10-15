5 Billionen geknackt! Kann der iPhone-Hersteller jetzt noch Nvidia schnappen?

Eine Testversion soll noch im Oktober starten, berichtet Reuters. Parallel feiert die Aktie einen Meilenstein: Am Mittwoch schloss Apple erstmals mit einem Börsenwert von mehr als fünf Billionen US-Dollar.

Apple bringt seine künstliche Intelligenz (KI) nach China. Die Behörden hätten "Apple Intelligence" genehmigt, sagte Verwaltungsratschef Tim Cook in einem Exklusivinterview mit der staatsnahen Zeitung The Paper in Shanghai.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Testversion übersetzt live, hilft beim Schreiben und entfernt störende Details aus Fotos. Die neue Siri mit KI bleibt dagegen außen vor. Für China hat Apple laut Reuters ein eigenes Sprachmodell trainiert, entwickelt gemeinsam mit Alibaba.

Bislang setzte der iPhone-Konzern dort auf Modelle von Drittanbietern. Die chinesische Internetaufsicht hatte den Dienst bereits im Juli registriert. Am Donnerstag traf Cook Handelsminister Wang Wentao. Laut dem chinesischen Handelsministerium sprachen beide über KI und Apples Geschäft in China.

Willkommen im Fünf-Billionen-Club

Am Mittwoch kletterte die Aktie bereits auf ein Rekordhoch von 342,96 US-Dollar. Laut Dow Jones Market Data stand der Börsenwert zum Schluss bei 5,005 Billionen US-Dollar. Sechsmal hatte Apple die Marke zuvor im Handelsverlauf geknackt, aber nie über den Schlussgong gerettet. Vor Apple schaffte das nur Nvidia. Der Chipriese bleibt mit etwa 5,33 Billionen US-Dollar die Nummer eins.

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Erst im Oktober 2025 hatte Apple die Schwelle von vier Billionen US-Dollar überschritten. Seit Jahresbeginn legte die Aktie rund ein Viertel an Wert zu.

Billig ist das Papier nicht mehr. Auf Basis der Gewinnschätzungen für das Jahr 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis laut MarketScreener bei knapp 39. Die 44 erfassten Analysten raten zwar im Schnitt zum Übergewichten. Ihr mittleres Kursziel von 328,09 US-Dollar liegt aber rund vier Prozent unter dem Kurs.

JPMorgan hob sein Ziel auf 360 US-Dollar, Loop Capital auf 370 US-Dollar. Am 2. November legt Apple die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Laut MarketBeat erwarten Analysten einen Gewinn von 1,99 US-Dollar je Aktie und 113,36 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Fazit

Die Freigabe in Peking öffnet Apple die Tür, seine KI in China zu verkaufen. Ohne die neue Siri fehlt der Testversion allerdings das Zugpferd. Die Aktie hat viel Optimismus vorweggenommen. Das mittlere Kursziel der Analysten hinkt dem Kurs bereits hinterher. Die Zahlen am 2. November müssen den Rekordwert rechtfertigen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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