DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 7600 Pence belassen. In Reaktion auf den Produktionsbericht für das dritte Quartal habe er seine Schätzungen aktualisiert, um dem Kostendruck des Bergbaukonzerns und Äußerungen zu Anteilsverkäufen Rechnung zu tragen, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,43 % und einem Kurs von 79,17EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Liam Fitzpatrick

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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