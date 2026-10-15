UBS stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 247 Euro belassen. Datenschutzbedenken seien im Papier des Brillenkonzerns eingepreist, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch. Selbst in einem Extremszenario, in dem Smart-Brillen vollständig aus Europa ausgeschlossen würden, dürften die Franzosen weiterhin in der Lage sein, ein Wachstum aus eigener Kraft im hohen einstelligen Bereich zu erzielen - eines der stärksten in der Branche./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 149,0EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 14:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 247

Kursziel alt: 247

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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