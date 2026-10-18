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    Tech-Konzerne unter Druck

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    KI unterm Weihnachtsbaum: Geht diese Rechnung für Apple und Co. auf?

    Big Tech bringen neue KI-Geräte auf den Markt. Doch hohe Preise, Inflation und skeptische Verbraucher machen das Weihnachtsgeschäft zum entscheidenden Test.

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    Tech-Konzerne unter Druck - KI unterm Weihnachtsbaum: Geht diese Rechnung für Apple und Co. auf?
    Foto: - - Apple/dpa

    Apple, Amazon und Microsoft wollen künstliche Intelligenz in die Wohnzimmer der Verbraucher bringen. Kurz vor dem Weihnachtsgeschäft präsentieren die Tech-Konzerne neue Geräte mit leistungsfähigeren Chips und intelligenten Assistenten. Doch ob Kunden dafür tiefer in die Tasche greifen, ist noch offen.

    Neue Geräte, höhere Preise

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    Microsoft machte den Anfang und stellte einen neuen Windows-Laptop mit Nvidia-Technologie vor. Das Gerät kostet mindestens 2.599 US-Dollar. Ein spezieller KI-Chip soll leistungsstarke Anwendungen direkt auf dem Computer ermöglichen, ohne auf die Cloud angewiesen zu sein.

    Amazon zieht mit einer neuen Tablet-Reihe nach. Die Geräte tragen erstmals den Namen Alexa und rücken den Sprachassistenten des Konzerns in den Mittelpunkt. Das größte Modell, das Alexa Tablet 12 Pro, kostet 550 US-Dollar. Zum Vergleich: Der Vorgänger Fire HD 10 war für 155 US-Dollar erhältlich.

    Apple präsentierte unterdessen seinen HomeView. Der intelligente Hub für das Zuhause kostet 299 US-Dollar und verfügt über einen 7-Zoll-Bildschirm sowie Gesichtserkennung. Der Sprachassistent Siri soll Fragen beantworten und persönliche Informationen wie Nachrichten, Termine und Fotos anzeigen.

    Mohit Agrawal von Counterpoint Research lobt Apples Preisstrategie gegenüber CNBC. Der Konzern setze zunächst auf eine möglichst breite Nutzung seines Ökosystems statt auf hohe Hardwaremargen. Damit biete Apple einen KI-Hub zu einem vergleichsweise attraktiven Preis an.

    Verbraucher bleiben skeptisch

    Ob die neuen Geräte zum Verkaufsschlager werden, ist ungewiss. Die Verbraucherstimmung in den Vereinigten Staaten ist auf den niedrigsten Stand seit zwölf Jahren gefallen. Hartnäckige Inflation, steigende Hardwarepreise und Sorgen über mögliche Sicherheitsrisiken von KI belasten die Kauflaune.

    Hinzu kommen höhere Kosten für Speicherchips und andere Komponenten. Rechenzentren für künstliche Intelligenz beanspruchen große Teile der verfügbaren Kapazitäten. Das verteuert Smartphones und Computer und bremst deren Absatz.

    Dipanjan Chatterjee vom Marktforschungsunternehmen Forrester sieht deshalb eine entscheidende Frage: "Ich glaube, die Verbraucher interessieren sich dafür, was KI leisten kann", so CNBC. Ob sie deshalb gezielt ein KI-Gerät kaufen wollen, sei jedoch längst nicht geklärt.

    Laut einer im August veröffentlichten Umfrage von McKinsey wollen knapp die Hälfte der US-Verbraucher zu Weihnachten mindestens so viel ausgeben wie im Vorjahr. Bain erwartet für den US-Einzelhandel erstmals ein Weihnachtsgeschäft mit mehr als 1 Billion US-Dollar Umsatz. Allerdings dürfte mehr als die Hälfte des nominalen Wachstums auf höhere Preise durch Inflation zurückgehen.

    Das eigentliche Geschäft kommt später

    Für die Konzerne geht es zunächst darum, Verbraucher an KI-Funktionen zu gewöhnen. Jitesh Ubrani vom Marktforschungsunternehmen IDC erwartet deshalb noch keine großen Verkaufszahlen. Die Unternehmen wollten ihre Geräte in die Haushalte bringen, Erfahrungen sammeln und die Nutzung schrittweise etablieren.

    Langfristig locken zusätzliche Einnahmen durch Abonnements. Amazons neuer Alexa-Dienst kostet monatlich 19,99 US-Dollar oder setzt eine Prime-Mitgliedschaft voraus. Apple verlangt für bestimmte Funktionen ebenfalls ein erweitertes iCloud-Abonnement.

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    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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