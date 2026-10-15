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    USA

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    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert knapp unter 200.000

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Erstanträge steigen leicht auf 199.000
    • Vorwoche auf 198.000 Anträge nach oben revidiert
    • Arbeitsmarkt bleibt robust, Fed beachtet Beschäftigung
    USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert knapp unter 200.000
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA bleibt die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter knapp unter 200.000. In der vergangenen Woche legten die Hilfsanträge um 1.000 auf 199.000 zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 200.000 Anträgen gerechnet.

    Der Wert der Woche zuvor wurde leicht nach oben revidiert - um 1.000 auf 198.000. Die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt gilt grundsätzlich als weiter robust, auch weil die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf einem im längerfristigen Vergleich niedrigen Niveau liegt. Der Anfang des Monats veröffentlichte Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September hatte allerdings Anzeichen von Schwäche gezeigt.

    In den USA spielen Beschäftigungsdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Neben der Preisstabilität zählt auch ein robuster Arbeitsmarkt zum Mandat der Notenbank. Mitte September hatte die Fed erstmals seit Sommer 2023 die Leitzinsen erhöht. An den Finanzmärkten wird bis zum Jahresende eine weitere Leitzinserhöhung erwartet./jkr/jha/






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