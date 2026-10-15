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    Drosselung von Satelliteninternet in der Ukraine wieder aufgehoben

    Für Sie zusammengefasst
    • Starshield-Drosselung in Ukraine wieder aufgehoben
    • Starlink-Limit störte ukrainische Drohneneinsätze
    • Kiew prüft Gründe der Starshield-Drosselung
    Drosselung von Satelliteninternet in der Ukraine wieder aufgehoben
    Foto: stock.adobe.com

    KIEW (dpa-AFX) - Eine Drosselung des militärisch genutzten Satelliteninternets in der Ukraine ist Berichten zufolge nach etwas mehr als einem Tag wieder aufgehoben. Die Funktion des militärischen Pakets von Starlink - Starshield - bei schnellen Bewegungen sei wiederhergestellt, meldeten mehrere ukrainische Medien unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium. Die Behörde prüfe jedoch weiter die Umstände und Gründe für die am Mittwoch aufgetretene Beschränkung, hieß es. Eine offizielle Bestätigung stand noch aus.

    Die ukrainische Armee setzt bei ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg die militärische Version des Satelliteninternets von Starlink ein. Dieses nutzt sie auch für die Steuerung von weitreichenden Drohnen. Am Mittwoch gab es Berichte über Geschwindigkeitsbeschränkungen bei der Nutzung von 160 Kilometern pro Stunde und weniger, die später von Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigt wurden. Dies soll zum Scheitern von ukrainischen Drohneneinsätzen geführt haben.

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    Starlink gehört zum Konzern SpaceX des US-Technik-Unternehmers Elon Musk. Dieser sagte dazu, das US-Militär und US-Präsident Donald Trump hätten über die Begrenzung des militärischen Starlink-Ablegers Starshield zu entscheiden. Starlink hingegen werde als kommerzieller Dienst nur für zivile und für Verteidigungszwecke, aber nicht für militärische Offensiven genutzt./ast/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 132,4 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +62,39 %/+91,77 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursgewinne seit dem Ende der Lock-up-Frist am 6. August und ein Kursziel von 300 US-Dollar binnen zwölf Monaten. Diskutiert werden eine mögliche Tesla-Fusion, künftige KGVs und KI-Infrastruktur als Wachstumstreiber. Dem stehen Berichte über 40 Milliarden US-Dollar neue Schulden und erhöhte Kreditrisiken gegenüber. Bei Starlink werden Einschränkungen für ukrainische Drohnen, US-Abhängigkeit und Risiken durch russische Satelliten thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

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