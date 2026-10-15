Drosselung von Satelliteninternet in der Ukraine wieder aufgehoben
- Starshield-Drosselung in Ukraine wieder aufgehoben
- Starlink-Limit störte ukrainische Drohneneinsätze
- Kiew prüft Gründe der Starshield-Drosselung
KIEW (dpa-AFX) - Eine Drosselung des militärisch genutzten Satelliteninternets in der Ukraine ist Berichten zufolge nach etwas mehr als einem Tag wieder aufgehoben. Die Funktion des militärischen Pakets von Starlink - Starshield - bei schnellen Bewegungen sei wiederhergestellt, meldeten mehrere ukrainische Medien unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium. Die Behörde prüfe jedoch weiter die Umstände und Gründe für die am Mittwoch aufgetretene Beschränkung, hieß es. Eine offizielle Bestätigung stand noch aus.
Die ukrainische Armee setzt bei ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg die militärische Version des Satelliteninternets von Starlink ein. Dieses nutzt sie auch für die Steuerung von weitreichenden Drohnen. Am Mittwoch gab es Berichte über Geschwindigkeitsbeschränkungen bei der Nutzung von 160 Kilometern pro Stunde und weniger, die später von Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigt wurden. Dies soll zum Scheitern von ukrainischen Drohneneinsätzen geführt haben.
Starlink gehört zum Konzern SpaceX des US-Technik-Unternehmers Elon Musk. Dieser sagte dazu, das US-Militär und US-Präsident Donald Trump hätten über die Begrenzung des militärischen Starlink-Ablegers Starshield zu entscheiden. Starlink hingegen werde als kommerzieller Dienst nur für zivile und für Verteidigungszwecke, aber nicht für militärische Offensiven genutzt./ast/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 132,4 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +62,39 %/+91,77 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Es gibt Berichte vom ukrainischen Militär, dass die Starlink-Funktionalität für ukrainische Drohnen eingeschränkt wurde. Damit ist erneut klar, dass SpacekeXs eine US-Firma ist, die auf Anweisung des US-Präsidenten handelt. Was wiederum bedeutet, dass Starlink, Starshield und was auch immer an weiteren Starwars-Produkten kommen wird, nur für die USA relevant ist, weil keine andere souveräne Nation sich für Ihre Verteidigung in diese Abhängigkeit mehr begeben wird.
und im aktuellen Geschäftjahr nicht profitabel.
Das sind die Fakten.
Die große Frage ist wie sich Umsatz Gewinn etc tatsächlich entwickelt. Zahlen nach Analysteneinschätzungen für bare Münze nehmen
macht für mich keinen Sinn.
Die Messlatte liegt hoch, Potential ist in beide Richtungen vorhanden.
Wenn die Märkte fallen vermute ich hier enorme
Kursverluste, sollten die Märkte weiter nach oben laufen fließt auch hier Geld und treibt die Aktie nach oben.
Elon Musk ist ein Unikat im positiven wie im negativen, schwer einzuschätzen das Ganze!
Hat mit Politik gar nichts zu tun. Wer aus wirtschaftlichen Aspekten nicht versteht, dass Elons Erzählungen von Marsstädten oder Massenhaft Rechenzentren im All, totale Bauernfängerei sind, sollte an der Börse vorsichtig sein...!