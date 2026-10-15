Anstieg der Erzeugerpreise beschleunigt sich weiter

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise überraschend weiter beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im September im Jahresvergleich um 6,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einer Jahresrate von 5,4 Prozent gerechnet.

Zudem war der Preisauftrieb im August stärker als bisher bekannt. Das Ministerium revidierte die Jahresrate nach oben auf 5,6 Prozent, von zuvor 5,4 Prozent. Im Frühjahr hatten Folgen des Iran-Kriegs die Erzeugerpreise nach oben getrieben. Nachdem sich der Preisauftrieb im Sommer zeitweise abgeschwächt hatte, sorgte zuletzt ein Anstieg der Preise für Rohöl wieder für eine stärkere Teuerung.