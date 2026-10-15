🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    WDH/Sorge um Kerosin-Nachschub

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lufthansa tankt auswärts

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa lässt Flüge nach Frankfurt mehr Sprit mitführen
    • Fraport sieht die Kerosinversorgung derzeit gesichert
    • Für Passagiere gibt es derzeit keine Einschränkungen
    WDH/Sorge um Kerosin-Nachschub - Lufthansa tankt auswärts
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Berichtigung: Mittelstreckenjets statt Mittelklassenjets 7. Absatz)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen eines möglichen Kerosin-Mangels am Frankfurter Flughafen hat die Lufthansa ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen. Die Piloten wurden angewiesen, bei Flügen an das Drehkreuz zusätzlichen Treibstoff an Bord zu nehmen. Damit sollen die Vorräte in Frankfurt entlastet werden, auch wenn laut Flughafenbetreiber Fraport die Versorgung mit Kerosin gesichert ist. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

    Droht dem Frankfurter Flughafen der Sprit auszugehen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fraport AG!
    Long
    55,95€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 13,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    63,45€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aktuell eindeutig nein. Die Flughafengesellschaft Fraport AG versichert, dass die Betriebsfähigkeit trotz Wartung einer wichtigen Pipeline nicht beeinträchtigt sei. Die Lufthansa bezeichnet zudem ihr Vorgehen als "reine Vorsichtsmaßnahme". Die Vorkehrungen zeigten bereits Wirkung und könnten voraussichtlich in "absehbarer Zeit" wieder eingestellt werden, versichert eine Sprecherin des Unternehmens.

    Wie wird der Flughafen mit Kerosin versorgt?

    Deutschlands größter Flughafen ist über zwei Pipelines, die zur kritischen Infrastruktur zählen, mit den großen Seehäfen an der Nordsee verbunden. Dazu gehört auch die Nato-Pipeline. Details zu der Wartung will Fraport aus Sicherheitsgründen nicht nennen.

    Ein weiterer Versorgungsweg läuft über die Wasserstraßen Rhein und Main, die bereits seit dem Sommer unter niedrigen Wasserständen leiden. Tankschiffe können entsprechend weniger Flüssigkeit laden und an die Mainhäfen in Flughafennähe transportieren. Am Flughafen selbst betreiben die Kerosin-Lieferanten gemeinsam ein Tanklager mit einer Kapazität von 186 Millionen Litern. Das reicht laut Fraport ungefähr für zehn Tage.

    Warum ist die Lufthansa so besorgt?

    Pipeline-Wartung und kaum befahrbare Flüsse waren für die Betriebsplaner der Lufthansa offenbar eine Gemengelage mit einem zu hohen Risiko, dass Flüge aus Spritmangel abgesagt werden müssten. Für den Einkauf ist die Airline selbst verantwortlich, so dass Flugausfälle auch wegen möglicher Entschädigungsansprüche gegenüber den Passagieren teuer werden könnten. Ziel ist ein verlässlicher Flugbetrieb.

    Welche Maßnahmen hat Lufthansa ergriffen?

    Das Unternehmen hat die Crews angewiesen, bei Flügen nach Frankfurt zusätzlichen Kraftstoff aufzunehmen, um die Vorräte am Rhein-Main-Flughafen zu schonen. Zuvor hatte die "Bild-Zeitung" aus den Anweisungen zitiert. Lufthansa ist der mit Abstand größte Nutzer des Flughafens und hat einen entsprechenden Hebel zur Verfügung.

    In den Mittelstreckenjets der A320-Familie sollen demnach bis zu acht Tonnen zusätzlicher Sprit mitgeführt werden. Das ist mehr als ein Drittel der Tankkapazität von rund 20 Tonnen und reicht für einen Mittelstreckenflug von um die 3.000 Kilometer.

    Im Normalbetrieb landen Passagierflugzeuge mit nahezu leerem Tank, weil zusätzliches Gewicht Verbrauch und Umweltbelastungen in die Höhe treibt. Bei höherem Landegewicht verschleißen zudem Flugzeugbauteile wie das Fahrwerk schneller, es entstehen also zusätzliche Kosten. Auf Einnahmen will die Lufthansa dann nicht auch noch verzichten, sodass zusätzlicher Sprit nur bis zu der Grenze mitgeführt werden darf, wo sonst Fracht oder Passagiere ausgeladen werden müssten.

    Was bedeutet das für die Passagiere?

    Einschränkungen für Passagiere gibt es derzeit nicht. Die Fluggesellschaften Lufthansa und Condor fliegen nach eigenen Angaben planmäßig. Sollten Flüge wegen Kerosin-Mangels kurzfristig gestrichen werden, haben Passagiere nach EU-Regeln das Recht auf eine Ersatzbeförderung und Entschädigungen zwischen 250 und 600 Euro, wenn die Airline verantwortlich ist. Ein lokaler, nicht beherrschbarer Kerosin-Mangel kann laut dem Fluggastrechteportal Flightright im Einzelfall dazu führen, dass die Airline keine Entschädigung zahlen muss./ceb/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 59,60 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,63 %/+26,48 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    WDH/Sorge um Kerosin-Nachschub Lufthansa tankt auswärts Wegen eines möglichen Kerosin-Mangels am Frankfurter Flughafen hat die Lufthansa ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen. Die Piloten wurden angewiesen, bei Flügen an das Drehkreuz zusätzlichen Treibstoff an Bord zu nehmen. Damit sollen die Vorräte in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     