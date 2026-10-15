Western Digital Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 15.10.2026

Mit einer Performance von -5,68 % musste die Western Digital Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Western Digital Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,55 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,68 % im Minus. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Western Digital Aktionäre einen Verlust von -39,34 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Western Digital Aktie damit um -15,01 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,25 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Western Digital +107,16 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,24 % geändert.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,01 % 1 Monat -17,25 % 3 Monate -39,34 % 1 Jahr +216,11 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Stand: 15.10.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 374 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 115,03 Mrd.EUR € wert.

Die ausgeprägte Kursschwäche von Technologie-Aktien dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Die Angst, dass steigende Zinsen an den Kapitalmärkten die mit hohen Schulden finanzierten Investitionen von Unternehmen in Künstliche Intelligenz zunehmend …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Western Digital?

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,22 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -8,32 %.

Die Aktie von Western Digital erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 115,93 %. Über 5 Jahre lag sie bei 54,86 %, über 10 Jahre bei 24,77 %.

Western Digital Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Western Digital Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Western Digital Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.