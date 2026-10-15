Nach dem Öl-Schock: Saudi-Arabien schickt wieder Tanker nach Europa

Der polnische Energiekonzern Orlen kann offenbar auf eine Entspannung bei seiner Rohölversorgung hoffen. Nachdem Angriffe auf saudi-arabische Energieanlagen die Lieferungen zuletzt erheblich beeinträchtigt hatten, sollen im Oktober mindestens vier Ladungen Rohöl aus Saudi-Arabien eintreffen. Das berichtet Reuters am Donnerstag unter Berufung auf Schifffahrtsdaten und eine mit den Lieferungen vertraute Person. Für Orlen ist die Entwicklung von großer Bedeutung. Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco zählt zu den wichtigsten Lieferanten des Unternehmens und deckt rund 40 Prozent seines Rohölbedarfs. Die jüngsten Unterbrechungen hatten deshalb erhebliche Anstrengungen erforderlich gemacht, um die Versorgung der Raffinerien aufrechtzuerhalten.

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Nach Lieferausfällen kehrt saudisches Öl zurück

Im September war das Volumen saudischer Rohöllieferungen über das ägyptische Terminal Sidi Kerir nach Polen drastisch zurückgegangen. Statt 6,6 Millionen Barrel im August wurden nur noch rund 2,1 Millionen Barrel verschifft. Auslöser waren Drohnenangriffe auf die saudische Ost-West-Pipeline, über die Rohöl vom Persischen Golf zum Exporthafen Yanbu am Roten Meer transportiert wird. Drei Pumpstationen wurden beschädigt, wodurch Saudi Aramco zeitweise Lieferungen an europäische Abnehmer streichen musste. Orlen reagierte mit der Suche nach alternativen Bezugsquellen. Händler berichteten von Rohölkäufen in der Nordsee, darunter die Sorten Johan Sverdrup und Grane. Auch Lieferungen aus den USA, Algerien und weiteren Förderregionen standen im Fokus.

Saudi Aramco bietet Europa zusätzliches Öl an

Die Wiederaufnahme größerer Lieferungen könnte Teil einer breiteren Stabilisierung sein. Nach Informationen von Reuters hat Saudi Aramco europäischen Raffinerien in dieser Woche zusätzliche Rohölladungen am Spotmarkt angeboten. Die Lieferungen sind für Ende Oktober bis Mitte November vorgesehen. Orlen selbst äußerte sich gegenüber MT Newswires nicht zu einzelnen Verträgen. Das Unternehmen betonte lediglich, seine Rohölbeschaffung fortlaufend zu diversifizieren, um die Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Flexibilität zu gewährleisten. Ob die vier angekündigten Ladungen eine vollständige Normalisierung der saudischen Lieferungen bedeuten, lässt sich bislang nicht beurteilen. Für Anleger ist daher nicht nur entscheidend, ob Saudi Aramco seine Lieferungen stabilisieren kann. Ebenso wichtig bleibt die Entwicklung der Ölpreise und Raffineriemargen. Eine Entspannung der Versorgung könnte die Beschaffung erleichtern, während sinkende Verarbeitungsspannen die Gewinne belasten könnten.

Die Orlen-Aktie hat seit Jahresbeginn rund 70 Prozent an Wert gewonnen und gehört damit zu den starken Performern am polnischen Aktienmarkt. Einschließlich Dividenden liegt die Gesamtrendite laut Yahoo Finance bei 69,82 Prozent (Stand: 15. Oktober 2026).

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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