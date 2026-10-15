OMP und Eastman demonstrieren auf dem Gartner Supply Chain Planning Summit 2026, wie sich Entscheidungsprozesse in der Praxis beschleunigen lassen

Im Rahmen einer Customer Session sprechen die Referenten über vernetzte Planungshorizonte und die Änderungen am Betriebsmodell, die dank einer neuen Supply-Chain-Planungslösung schnellere Entscheidungen ermöglichten.

ATLANTA, GA / ACCESS Newswire / 15. Oktober 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützter Supply-Chain-Planung, präsentiert gemeinsam mit Eastman auf dem Gartner Supply Chain Planning Summit 2026 in Denver, CO (2.–3. November), wie sich Entscheidungsprozesse in der Praxis beschleunigen lassen. Das weltweit tätige Unternehmen für Spezialmaterialien wird zeigen, wie es seine langfristigen, mittelfristigen und kurzfristigen Planungshorizonte zu einem einzigen Zyklus vernetzt hat.

Eastman über die Verknüpfung seiner Planungshorizonte

In einer Sitzung auf dem Summit werden Sachin Kothari, Manager IBP Excellence bei Eastman, und Abhi Patel, Chief Business Operations Officer bei OMP, erläutern, wie Eastman von drei Planungshorizonten, die jeweils nach eigenem Zeitplan abliefen, zu einem vernetzten Zyklus überging, der die lang-, mittel- und kurzfristige Planung auf Grundlage einer gemeinsamen Sicht auf die Wertschöpfungskette miteinander verknüpft. Die Sitzung behandelt zudem, welche Hindernisse dem Wandel im Weg standen, und schließt mit den von Eastman gemessenen Auswirkungen sowie Empfehlungen für Führungskräfte im Supply-Chain-Management, deren Planung noch immer auf Übergaben basiert.

Lernen Sie OMP kennen und entdecken Sie, wie Sie Ihre Planung transformieren können, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen

OMP ist während des gesamten Gartner Supply Chain Planning Summit 2026 (2.–3. November) am Stand 205 vor Ort und zeigt, wie Unison Planning und UnisonIQ Unternehmen dabei unterstützen, eine kontinuierliche, entscheidungsorientierte Supply-Chain-Orchestrierung zu erreichen. Erfahren Sie, wie integrierte Planung, ergänzt durch die neuesten KI-Entwicklungen, eine schnellere Szenariobewertung, eine stärkere Zusammenarbeit und messbare Geschäftsergebnisse ermöglicht.

Die Sessions im Überblick

Eastman-Session

Titel: One planning cycle: How Eastman connected horizons to improve decision velocity

Referenten: Sachin Kothari , Manager, IBP Excellence, Eastman Abhi Patel , Chief Business Operations Officer, OMP

Wann: Montag, 2. November 2026, 16:45 Uhr MST