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    Trumpf-Chefin

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    Zumutbar, dass man die Arbeitszeiten erhöht

    Für Sie zusammengefasst
    • Trumpf-Chefin hält längere Arbeitszeiten für denkbar
    • Mehr Arbeit soll die Wettbewerbsfähigkeit sichern
    • Fünf Prozent mehr Lohn seien laut Chefin überzogen
    Trumpf-Chefin - Zumutbar, dass man die Arbeitszeiten erhöht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DITZINGEN (dpa-AFX) - Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller hält mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland eine Erhöhung der Arbeitszeit für denkbar. Sie halte es schon für zumutbar, dass man die Arbeitszeiten erhöht und man das je nach Kraft und je nach Lage des Einzelnen tut, sagte Leibinger-Kammüller bei der Bilanzpressekonferenz des Maschinenbauers in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg).

    Man müsse produktiver sein, sonst sei man nicht mehr wettbewerbsfähig. "Da kann dazugehören, dass wir mehr arbeiten. Es kann sicher nicht dazugehören, dass wir weniger verdienen. Die Menschen brauchen ihr Geld ja, das ist überhaupt keine Frage", sagte Leibinger-Kammüller.

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    Mercedes-Benz hatte Diskussion über Arbeitszeit angestoßen

    Zuletzt hatte der Autobauer Mercedes-Benz eine Diskussion über die Arbeitszeit angestoßen und eine Rückkehr zu 40 Stunden Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich ins Gespräch gebracht.

    Zudem läuft gerade die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Die Gewerkschaft ging mit einer Forderung nach 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten in die Gespräche. Das erste Gespräch in der vergangenen Woche war ohne Angebot der Arbeitgeber zu Ende gegangen.

    Angesichts der Lage im Land sei die Forderung "natürlich vollkommen überzogen", sagte Leibinger-Kammüller. Man könne wirklich nur hoffen, dass beide Tarifparteien zur Vernunft kommen und sich irgendwo sinnvoll in der Mitte treffen. Aber es belaste natürlich die Unternehmen, in der jetzigen Lage, in hohem Maße./rwi/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 39,93 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +10,94 %/+76,50 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Unterbewertung der Mercedes-Benz-Aktie, die Dividende als Kurspuffer und das unverändert fortgesetzte Aktienrückkaufprogramm. Belastend wirken im dritten Quartal 8 % weniger Pkw-Verkäufe, ein Absatzeinbruch in China um fast ein Drittel und Rückgänge im Top-End-Segment. Als Lichtblick gilt der Rekordabsatz bei Elektroautos. Markenstärke und technisches Know-how werden als Gründe für Nachkäufe genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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