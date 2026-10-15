UNTERNEHMEN vom 15.10.2026 - 15.15 Uhr

STOCKHOLM - Der Netzwerkausrüster Ericsson hat sich im dritten Quartal besser geschlagen als gedacht. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) ging im Jahresvergleich zwar um über ein Drittel auf 10,1 Milliarden schwedische Kronen (0,9 Mrd Euro) zurück, wie der Konzern am Donnerstag in Stockholm mitteilte. Das lag aber an einem Einmalertrag im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten zudem mit einem noch kräftigeren Rückgang gerechnet. Die Aktie schnellte zwischenzeitlich um mehr als 10 Prozent in die Höhe.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DÜSSELDORF - Die angeschlagene Parfümeriekette Douglas tauscht den Chef aus. Jean-Marc Bellaiche (56) werde zum 1. November für vier Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt, teilte der Konzern am Mittwochabend nach einem Aufsichtsratsbeschluss mit. Der bisherige Unternehmenschef Sander van der Laan habe sich entschieden, sich aus seiner aktiven Managementtätigkeit zurückzuziehen.

ROUNDUP: Drägerwerk hadert mit hohen Kosten - Aktie fällt auf Mehrmonatstief

LÜBECK - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hat im dritten Quartal trotz hoher Zollrückerstattungen weniger Gewinn erzielt. Einem geringeren Umsatzwachstum standen überdurchschnittlich gestiegene Kosten gegenüber, wie die Lübecker aus dem SDax überraschend am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilten. Zudem hatte sich das Ergebnis im Vorjahreszeitraum günstig entwickelt - da konnten die vorläufigen frischen Resultate nicht mithalten. Die in diesem Jahr stark gelaufene Aktie fiel am Donnerstag nach Handelsbeginn spürbar.

Chefwechsel bei Douglas - Bellaiche ersetzt van der Laan

DÜSSELDORF - Die angeschlagene Parfümeriekette Douglas tauscht den Chef aus. Jean-Marc Bellaiche (56) werde zum 1. November für vier Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt, teilte der Konzern am Mittwoch nach einem Aufsichtsratsbeschluss in Düsseldorf mit. Der bisherige Unternehmenschef Sander van der Laan habe sich entschieden, sich aus seiner aktiven Managementtätigkeit zurückzuziehen. Aufsichtsratschef Henning Kreke sprach in der Mitteilung von einem sehr überlegten und sorgfältig vorbereiteten Führungswechsel. Das Kontrollgremium bedaure den Wunsch von van der Laan, sich aus dem operativen Management zurückzuziehen.

ROUNDUP: Flatexdegiro plant neuen Aktienrückkauf - Aktie erholt sich

FRANKFURT - Der Onlinebroker Flatexdegiro möchte erneut eigene Aktien zurückkaufen. Mit bis zu 100 Millionen Euro soll das Volumen doppelt so hoch ausfallen wie bei dem vorigen Rückkaufprogramm, das das Unternehmen im Mai vergangenen Jahres abgeschlossen hatte. Voraussetzung für den weiteren Rückkauf sei die Genehmigung der Finanzaufsicht Bafin, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kurssprung belohnt.

ROUNDUP: DocMorris wächst dank E-Rezepten kräftig und erhöht Jahresprognose

STECKBORN - Die Online-Apotheke DocMorris hat im dritten Quartal 2026 das Wachstum deutlich beschleunigt. Wichtigster Treiber war das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland. Zudem erreichte das Unternehmen früher als von Analysten erwartet die Gewinnschwelle beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Die Jahresprognose wurde zudem erhöht.

Chipauftragsfertiger TSMC macht weiter Rekordgewinne dank KI-Nachfrage

HSINCHU - Der weltgrößte Chipauftragsfertiger TSMC hat im dritten Quartal einen weiteren Gewinnrekord aufgestellt und mehr verdient als von Experten erwartet. Der Schwung an Aufträgen für KI-Rechenzentren ließ den Gewinn im Jahresvergleich um über zwei Drittel auf gut 763 Milliarden Taiwan-Dollar (21,2 Mrd Euro) anschwellen, wie der Konzern am Donnerstag in Hsinchu mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet. Auch beim Ausblick ist das Unternehmen zuversichtlich. An der Börse in Taipeh konnte das die Anleger nicht begeistern, die auf Rekordniveau notierende Aktie lag in einem sehr schwachen Chip-Branchenumfeld mit 0,2 Prozent im Minus.

ROUNDUP: Nordea verdient weniger - Aktienrückkäufe wegen EZB-Prüfung ausgesetzt

HELSINKI - Die skandinavische Bank Nordea hat im dritten Quartal wegen der starken Schwankungen an den Anleihemärkten und einer höheren Risikovorsorge weniger verdient als erwartet. Die Jahresziele bestätigte das Management zur Vorlage der Geschäftszahlen am Donnerstag. Allerdings sollen vorerst keine weiteren eigenen Aktien zurückgekauft werden. An der Börse geriet der Aktienkurs unter Druck.

Lufthansa erwartet bei Tap-Einstieg hohe Synergien - Lateinamerika im Blick

FRANKFURT - Die Lufthansa verspricht sich vom Einstieg bei Portugals Staatsfluglinie Tap deutliche Vorteile. Die jährlichen Synergien dürften sich auf bis zu 450 Millionen Euro belaufen, erklärten Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Finanzvorstand Till Streichert am Donnerstag in einer Online-Konferenz mit Analysten. Diese Summe sei schon im ersten vollen Jahr nach dem Einstieg erreichbar - und damit noch bevor die Lufthansa die Mehrheit an Tap erwerbe. Außerdem soll der deutsche Konzern schon als Minderheitseigner die operative Führung bei Tap übernehmen und über die Besetzung des Chefpostens bestimmen.

Totalenergies profitiert weiter von hohen Ölpreisen



PARIS - Für den französischen Energiekonzern Totalenergies laufen die Geschäfte dank der hohen Ölpreise infolge des Iran-Kriegs weiter rund. So seien die Raffineriemargen im dritten Quartal stark gestiegen, zudem habe der Energiehandel ein hohes Volumen verzeichnet, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Grund hierfür sind Störungen bei der Kraftstoffversorgung von Regionen im Nahen Osten bis hin zu Russland, die den globalen Markt verknappt haben.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,98 % und einem Kurs von 98,60 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 15:16 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,69 %/+26,40 % bedeutet.



